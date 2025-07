A roupa interior acumula bactérias mesmo depois de lavada . Saiba quando as deve deitar fora

As peças de roupa mais utilizadas no dia a dia são as íntimas, especialmente as cuecas. O que muitos desconhecem é que, mesmo lavadas, estas peças acumulam bactérias devido ao uso frequente. Por isso, é fundamental fazer um 'refresh' ao seu armário para garantir o bem-estar e higiene.

De acordo com o site O Globo 100, um estudo realizado pelo 'Good Housekeeping Institute' revela que roupas íntimas limpas podem conter até 10 mil bactérias vivas. A professora de microbiologia da Faculdade de Biologia da Universidade de Barcelona Maite Muniesa, explica que "é impossível e contraproducente tentar eliminar completamente os microrganismos, porque vivemos rodeados por eles".

A verdade é que por onde passamos, seja na rua, cafés, em casa, estamos a contaminar as roupas que vestimos. No entanto, não há razão para alarme, pois o sistema imunitário e os microrganismos naturais do corpo protegem-nos das ameaças externas. Ainda assim, é essencial prestar especial atenção à higiene da roupa íntima para minimizar riscos desnecessários, como lavá-las de forma adequada e deitar fora.

Para evitar a proliferação de bactérias e manter a higienização adequada, o site Delrio e A Glamour partilham algumas dicas úteis sobre como cuidar corretamente das suas peças íntimas: