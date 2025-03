Grande rival da Primark faz mega-promoção na roupa interior. Veja as peças que adorámos

A Pepco lançou uma campanha com 50% de desconto no segundo artigo até 10 de março

Entre os destaques estão sutiãs de renda e conjuntos de pijama de veludo por apenas 7 euros, além de cuecas a partir de 3 euros.

A promoção inclui ainda meias e collants, proporcionando uma oportunidade de renovar o guarda-roupa com qualidade e preços acessíveis.

A Pepco, a grande rival da Primark e conhecida pelos seus preços baixos, lançou uma campanha imperdível para quem deseja renovar a gaveta da roupa interior sem gastar uma fortuna. Até ao próximo dia 10 de março, a marca está a oferecer 50% de desconto no segundo artigo, abrangendo uma vasta seleção de peças essenciais.

Entre as oportunidades em destaque, encontram-se sutiãs de renda por apenas 7 euros. Além disso, os conjuntos de pijama de veludo, também a 7 euros, são perfeitos para as noites mais frias, combinando elegância e suavidade. As cuecas, disponíveis a partir de 3 euros, completam a oferta de roupa íntima acessível e de qualidade.

A promoção inclui ainda meias e collants, permitindo um stock renovado de básicos a preços reduzidos. Esta é uma oportunidade limitada, por isso agarre já nas suas peças favoritas!