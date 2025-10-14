Facebook Instagram
Dicas

As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro

Da Primark à Cortefiel, reunimos as peças que todo homem elegante deve ter sempre no roupeiro

IOL
Hoje às 13:04
Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros

Ser elegante não é só escolher a peça certa no dia do casamento ou da entrevista de emprego. É também ter no roupeiro alguns clássicos que tornam qualquer look instantaneamente mais sofisticado e que pode usar no dia a dia.

Da Primark à Cortefiel, reunimos algumas das peças-chave que nenhum homem elegante devia dispensar: desde camisas versáteis, casacos intemporais e coletes que elevam qualquer look, até ténis e botas que conseguem ser confortáveis e estilosos ao mesmo tempo. Uma boa seleção destas peças permite criar combinações simples, mas sempre com aquele toque de classe que faz toda a diferença.

Na nossa galeria acima mostramos algumas peças de roupa básicas mas de qualidade que podem resultar em looks prontos para qualquer ocasião.

 

RELACIONADOS
Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros
Esqueça a IKEA ou Conforama: chegam ao Lidl estas cómodas de óptimo preço e detalhe incrível
Estas são as botas cheias de cor que queremos neste outono (e as carteiras a combinar são lindas!)
Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas
Este é o pior programa da sua máquina de lavar roupa. Técnico desaconselha e garante que é um desperdício
Mais Vistos
Destaques IOL
Roupa para homem
As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro
Lidl
Esqueça a IKEA ou Conforama: chegam ao Lidl estas cómodas de óptimo preço e detalhe incrível
Dicas
Engenheiro químico recomenda: faça esta mistura simples com água para ter vidros transparentes e perfeitos
Amazon haul
O que podemos comprar na grande rival da Temu e Shein criada pela Amazon?
Mais Lidas
Dois às 10
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
tvi
Tragédia
Parto em casa acaba com morte de mãe e bebé. Pai em estado de choque
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Mercado
OFICIAL: Rúben Semedo é reforço do AVS até ao final da época
maisfutebol
Dois às 10
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
tvi
Dois às 10
Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos
tvi