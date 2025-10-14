As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro

Ser elegante não é só escolher a peça certa no dia do casamento ou da entrevista de emprego. É também ter no roupeiro alguns clássicos que tornam qualquer look instantaneamente mais sofisticado e que pode usar no dia a dia.
Da Primark à Cortefiel, reunimos algumas das peças-chave que nenhum homem elegante devia dispensar: desde camisas versáteis, casacos intemporais e coletes que elevam qualquer look, até ténis e botas que conseguem ser confortáveis e estilosos ao mesmo tempo. Uma boa seleção destas peças permite criar combinações simples, mas sempre com aquele toque de classe que faz toda a diferença.
Na nossa galeria acima mostramos algumas peças de roupa básicas mas de qualidade que podem resultar em looks prontos para qualquer ocasião.