Roupa velha de bacalhau: a receita que salva as sobras da consoada

Sobremesas fáceis e rápidas para fazer para o Ano Novo

É o mais clássico prato de aproveitamento de sobras de bacalhau: a Roupa Velha de Bacalhau. Depois da generosa consoada da véspera, o bacalhau, as couves e as batatas ganhavam uma segunda vida a 25 de dezembro em muitas casas portuguesas.

A receita nasceu no Minho, onde ainda hoje é prato principal no dia de Natal, tendo deixado de ser apenas uma entrada antes do prato de carne, como explica o site do Centro Interpretativo da História do Bacalhau.

Para quem não tem esta tradição, pode experimentar esta receita para aproveitar as sobras de bacalhau nos dias que se seguem.

Ingredientes

sobras de bacalhau cozido

batata cozida

couve portuguesa cozida

3 ovos cozidos

2 dl de azeite

4 dentes de alho

Confeção