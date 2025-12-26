Roupa velha de bacalhau: a receita que salva as sobras da consoada

É o mais clássico prato de aproveitamento de sobras de bacalhau: a Roupa Velha de Bacalhau. Depois da generosa consoada da véspera, o bacalhau, as couves e as batatas ganhavam uma segunda vida a 25 de dezembro em muitas casas portuguesas.
A receita nasceu no Minho, onde ainda hoje é prato principal no dia de Natal, tendo deixado de ser apenas uma entrada antes do prato de carne, como explica o site do Centro Interpretativo da História do Bacalhau.
Para quem não tem esta tradição, pode experimentar esta receita para aproveitar as sobras de bacalhau nos dias que se seguem.
Ingredientes
- sobras de bacalhau cozido
- batata cozida
- couve portuguesa cozida
- 3 ovos cozidos
- 2 dl de azeite
- 4 dentes de alho
Confeção
- As quantidades variam consoante a quantidade de aproveitamento do bacalhau da consoada.
- Faça um refogado (ou estrugido) de cebola às rodelas, alho picado, um pouco de banha de porco, um golpe de vinagre, cominhos e cravinho da índia.
- Ligue tudo com um fio de azeite e quando as cebolas estiverem louras, junte as couves, o bacalhau e misture tudo muito bem.