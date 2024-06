Vai viajar? 8 peças de roupa que deve evitar vestir num voo

O objetivo é irmos confortáveis, mas além do conforto temos de pensar no estado do tempo do destino para onde vamos ou se as equipas de segurança vão pedir para descalçar. É evidente que o outfit de viagem fica ao gosto de cada um, mas a equipa da revista de viagens Condé Nast Traveller é unânime em considerar que existem peças a ser evitadas e, por isso, elaborou uma lista que passamos a reproduzir:

Calças de ganga

Sentar-se durante horas e horas numa cadeira apertada não é o momento ideal para um cós de ganga rígido, com botões e fecho. Opte por alternativas mais confortáveis como calças de algodão com cordões ou leggings elegantes.

Sapatos com atacadores ou fivelas ou botas de cano alto

Apesar de serem ótimos para as férias, leve os ténis, as botas ou as sandálias tipo Birkenstock no saco e evite-as no dia do voo. Caso seja necessário descalçar-se na zona de segurança, é incómodo ter de desatar e atar atacadores ou fivelas. No caso de chinelos e sandálias abertas há o risco de acabar descalço no aeroporto. Opte por sapatos fáceis de calçar como sabrinas.

Macacão ou jardineiras

Macacões e jardineiras podem ser descontraídos, mas tornam-se incómodos para ir à casa de banho durante o voo. O risco de uma alça tocar no chão ou na sanita não vale a pena. É preferível optar por conjuntos com partes de cima e de baixo independentes.

Mola de cabelo

Embora práticas, as molas de cabelo podem ser desconfortáveis ao encostar-se no encosto do seu banco. Para maior conforto, prenda o cabelo num coque solto com um elástico macio.

Sutiã com arames

Um sutiã desconfortável pode estragar uma viagem inteira. Se optou por uma roupa descontraída e confortável, não estrague tudo com um sutiã rígido. Existem muitas alternativas confortáveis como sutiãs sem aros ou tops.

Roupa clara

As probabilidades de ter um café entornado ou um pedaço de comida na roupa aumentam dentro de um avião. Por isso, é preferível optar por roupas mais escuras e de tecidos resistentes.

Bijutaria ou relógios grandes

Os scanners de segurança não detetam ouro ou prata de boa qualidade, por isso não será necessário remover anéis de casamento e outras peças. É nos metais magnéticos que residem os problemas e esses estão na bijuteria ou relógios grandes. Para passar pela segurança rapidamente, use joias simples e guarde qualquer bijuteria de metal magnético na bagagem de mão.