Cetim com fios repuxados? É assim que recupera a peça de roupa

Se gosta de seguir as tendências do mundo da moda, de certeza que já reparou que, este ano, o cetim está em alta. Saias, vestidos e blusas neste material delicado estão em praticamente todas as lojas e é difícil resistir a este tecido leve, perfeito para os dias mais quentes.

Apesar de muito elegante, o cetim é muito delicado e não é difícil chegar ao fim do dia com um fio puxado na peça de roupa. Mas não tem de deitar a roupa fora, garante a criadora de conteúdos por trás da página de TikTok @Sabrinaesalem_. Para eliminar os fios puxados de uma peça de cetim basta usar uma moeda.

Para fazer desaparecer um fio puxado em cetim, comece por colocar um livro ou uma tábua dura por baixo da zona do fio. Depois, pegue numa moeda e vá pressionando em direção ao fio repuxado. O movimento que tem de fazer assemelha-se ao de apagar um risco em papel com uma borracha. Atenção, a moeda tem de estar limpa para não manchar o tecido.

Com paciência, vai ver que a zona repuxada volta a ficar lisa e a peça de cetim está pronta a ser novamente usada.

Veja no vídeo de Sabrina como se faz este truque.