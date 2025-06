Este truque é genial para disfarçar a barriga quando se usa saia

Adeus, casacos de malha sem graça. Da Zara à Primark, encontrámos as opções mais giras para noites frescas

As sabrinas do momento

Sandálias rasas ou sandálias de salto, da Seaside à Zara: estas são as nossas favoritas

Muito mais barato do que o Algarve! Influencer mostra as contas para ir a destino de sonho

Muitas mulheres evitam usar determinados tipos de roupa, especialmente peças mais justas como saias de cetim, por receio de que realcem a zona abdominal. A conhecida "barriguinha" torna-se um foco de insegurança e desconforto, levando, muitas vezes, a desistirem de usar essas peças de roupa.

No entanto, uma criadora de conteúdos partilhou recentemente uma dica no Instagram onde mostra como pode usar uma saia de forma a que não fique desconfortável em usá-la. A dica é simples: com a ajuda de uma argola e um elástico de cabelo, é possível transformar o caimento da saia e valorizar a silhueta.

Basta colocar uma argola por dentro da saia, na zona da cintura, e segurá-la com um elástico. Depois, vira-se o tecido para o lado certo. Cria-se um franzido elegante que favorece a forma do corpo e disfarça o volume abdominal. Em tecidos como cetim, o efeito é particularmente bonito.

Veja o vídeo: