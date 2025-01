Costuma chegar a casa e descansar algum tempo sobre a sua cama? Especialistas deixam aviso

Roupa de cama da Primark aquece até as noites mais frias de inverno

Muitas pessoas têm o hábito de se deitarem em cima da cama com a roupa que usaram durante o dia, mas será higiénico?

Em declarações ao site Better Homes & Gardens, especialistas em cuidados com tecidos e limpeza, como Sammy Wang cientista da P&G e Mary Gagliardi cientista da Clorox, aconselham na troca de roupa quando se chega a casa por ser mais higiénico. Acrescentam ainda que o tipo de trabalho e as atividades diárias também influenciam esta decisão.

Quando trocar de roupa é mais importante:

Trabalhos com exposição a contaminantes : Profissionais de saúde, construção, agricultura e outros que lidam com sujidade visível ou substâncias potencialmente nocivas devem seguir protocolos de higiene rigorosos e, idealmente, trocar de roupa ao chegar a casa.

: Profissionais de saúde, construção, agricultura e outros que lidam com sujidade visível ou substâncias potencialmente nocivas devem seguir protocolos de higiene rigorosos e, idealmente, trocar de roupa ao chegar a casa. Alergias: Quem sofre de alergias a pólen, ácaros ou outros alergénios presentes no exterior beneficia ao trocar de roupa, evitando espalhá-los pela casa.

Quem sofre de alergias a pólen, ácaros ou outros alergénios presentes no exterior beneficia ao trocar de roupa, evitando espalhá-los pela casa. Após atividades intensas: Se praticou exercício físico intenso, transpirou muito ou esteve em ambientes particularmente sujos, trocar de roupa é crucial para o conforto e higiene pessoal.

A importância da lavagem regular

Independentemente de trocar ou não de roupa ao chegar a casa, a lavagem regular das peças é fundamental. O nosso corpo liberta diariamente suor, sebo, células mortas e outras impurezas que se acumulam nas roupas. Lavar a roupa com um bom detergente garante a remoção eficaz destas substâncias.

E para o dia a dia?

Para a maioria das pessoas que não se encaixam nas situações acima, trocar de roupa ao chegar a casa é mais uma questão de conforto pessoal. Se se sente mais relaxado e confortável com roupa limpa e "de casa", então vale a pena o hábito.

Contudo, trocar de roupa ao chegar a casa não é uma regra universal, mas sim uma prática que deve ser avaliada individualmente, considerando o estilo de vida, as atividades diárias e as preferências pessoais para evitar passar a sujidade/ bactérias onde quer que se sente ou deite.