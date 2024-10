Especialistas alertam: estas 6 coisas têm mesmo de ser lavadas com água quente para ficarem limpas

Na hora de pôr mais uma máquina de roupa a lavar, há alguns cuidados a ter. Separar as peças por cor e por utilização é um dos passos mais importantes, assim como colocar a quantidade certa de detergente. E depois vem a escolha de programa de lavagem.

Muito provavelmente, os programas de lavagem mais usados são aqueles que apresentam uma temperatura de 30 ou 40 graus. Estes acabam por ser mais económicos e para roupa pouco suja, são mais do que suficientes. Mas há algumas peças que precisam de temperaturas mais elevadas para ficarem realmente lavadas, explica o site Homes and Gardens.

Utilizar água quente nas lavagens é uma forma de garantir que se mata as bactérias e que a roupa fica realmente limpa. Ainda que haja peças que não podem ser lavadas a temperaturas muito elevadas pois ficam estragadas, outras precisam de programas com água a pelo menos 60 graus.

Na galeria acima, veja quais são as seis coisas que devem ser lavadas a temperaturas elevadas de acordo com especialistas citados pelo site Homes and Gardens.