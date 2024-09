Para que a roupa fique como nova deve fazer sempre isto antes de a pôr na máquina de lavar

O desgaste prematuro da roupa, incluindo a perda de cor e deterioração do tecido, é muitas vezes resultado de cuidados inadequados. Para prolongar a durabilidade das peças de vestuário, é fundamental adotar algumas práticas durante a lavagem e secagem.

Todas as roupas se desgastam eventualmente, mas um fator determinante é lavá-las do avesso, como explicam os especialistas em eletrodomésticos da loja espanhola La Casa del Electrodomestico.

Este simples gesto pode evitar que o exterior das peças (o lado que é visível) se desgaste na máquina de lavar, aumentando assim a sua longevidade. Da mesma forma, ao estender a roupa do avesso, protege-se os tecidos e as cores da exposição direta ao sol, o que é especialmente importante durante os meses de verão.

Mas esta dica não é a única a contribuir para o bom estado da sua roupa. Siga ainda estes conselhos:

Verifique a etiqueta da roupa

Antes de lavar, verifique a etiqueta da peça para identificar o tipo de tecido, a temperatura adequada de lavagem e se a peça deve ser lavada à mão ou na máquina. Se houver risco de desbotamento, a etiqueta normalmente indicará.

Prepare a roupa antes de lavar

É aconselhável virar as peças do avesso, abotoar os botões e fechar os fechos. Este cuidado reduz a fricção dos tecidos durante a lavagem, especialmente em materiais como o denim, que são mais propensos ao desgaste.

Deixe a roupa de molho em sal

O sal ajuda a fixar os pigmentos ao tecido. Para isso, encha um recipiente com água fria e adicione sal (4 colheres por litro). Deixe a peça de molho por cerca de 30 minutos, certificando-se de não ultrapassar esse tempo para evitar danos. Depois de estar de molho, enxague bem a roupa para retirar qualquer resíduo de sal.

Prefira detergente líquido e água fria

O detergente líquido dissolve-se melhor, evitando manchas brancas em roupas escuras, especialmente em ciclos curtos. Evite exceder a quantidade recomendada de detergente, pois o excesso não melhora a lavagem e pode deixar resíduos prejudiciais à pele. Lavar com água fria também é preferível, já que temperaturas superiores a 26ºC tendem a desbotar os pigmentos das roupas.

Não lave roupas desnecessariamente

Se uma peça de roupa não está suja, não há necessidade de lavá-la. Muitas vezes, as roupas são lavadas após serem usadas uma única vez, mesmo sem estarem manchadas ou com mau odor.

Outros conselhos para uma lavagem eficaz

Separe a roupa branca da colorida e, se necessário, classifique também por tipos de tecido ou nível de sujidade. Utilize o programa adequado para cada tipo de roupa. Trate as manchas antes de lavar as peças coloridas, e use programas curtos para essas roupas. Adicionar um pouco de vinagre na lavagem ajuda a fixar as cores, remover manchas e odores, e suavizar as peças.