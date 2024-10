Cheiro a mofo na roupa? Descubra como eliminá-lo em minutos sem lavar

O calor está a ir embora e já damos por nós a procurar aquela peça mais quentinha no nosso armário. O problema é quando a vamos a vestir e sentimos aquele odor terrível a mofo. Não importa se guardou as roupas a cheirar a lavado no início do verão, é muito provável que agora estejam a cheirar a humidade. O que fazer quando não há tempo para as lavar?

O cheiro a mofo aparece quando deixamos a roupa em armários sem circulação de ar. A humidade no ar acaba por ser absorvida pelos tecidos, fazendo com que surja aquele cheiro nada agradável que custa a sair até na lavagem.

Se praticamente toda a sua roupa cheia a mofo, lavá-la toda pode ser um verdadeiro pesadelo. Mas há opções práticas para se acabar com o odor sem ter de se pôr tudo na máquina de lavar roupa.

O site Nori fez uma lista de 10 truques apara acabar com o cheiro a mofo rapidamente. Descubra-os todos na galeria acima e deixe a sua roupa a cheirar a lavado sem a colocar na máquina.