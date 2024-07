Como remover nódoas de protetor solar da roupa? DECO explica

O protetor solar é um produto que deve ser usado o ano inteiro, mas que ganha ainda mais importância no verão. Par quem gosta de ir à praia, à piscina ou simplesmente ficar a apanhar sol deitado na relva, usar protetor solar com fator de proteção de pelo menos 30 é essencial para evitar escaldões desagradáveis.

Apesar de indispensáveis para a pele, os protetores solares são um verdadeiro pesadelo quando acabam na roupa, deixando nódoas ou manchas extremamente difíceis de remover.

Se por acaso se vestiu logo a seguir a pôr o produto ou até deixou cair um pedaço do creme no tecido, a DECO PROTeste explica como é que pode eliminar a mancha da roupa e deixar o tecido imaculado. A boa notícia é que não é difícil, ainda que a eficácia nem sempre seja garantida.

Quando uma peça acaba com uma nódoa de protetor solar, a primeira coisa a fazer é colocar detergente manual de loiça na zona afetada. Como explica a DECO, este produto é rico em tensioativos que eliminam gordura. Esfregue bem a área da mancha com detergente – se o tecido o permitir, claro – e depois lave normalmente, seguindo as indicações de lavagem presentes na etiqueta.

Se a peça de roupa for branca, poderá também deixar a corar ao sol para eliminar a mancha. Evite fazer isso em tecidos de cor, já que podem debotar.

Tratar de roupa que esteve em contacto com cloro ou sal

O cloro e o sal são duas substâncias com as quais se está em contacto no verão quando se vai até à piscina ou até ao mar. é preciso é ter algum cuidado porque quando ficam muito tempo em contacto com a roupa podem danificar o tecido.

Sempre que sair do mar ou da piscina, passe bem os fatos de banho, biquínis e demais peças por água abundante para evitar que o sal e o cloro fiquem nas fibras. Ainda assim, é também importante lavar seguindo as indicações das etiquetas para garantir que não ficam resquícios que a médio prazo possam danificar as peças.

Antes de guardar as peças no armário, confira que estão bem secas e que não têm manchas.