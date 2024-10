Método 'burrito': seque a roupa em apenas 5 minutos sem usar a máquina de secar

Mais organização com este cesto da roupa dobrável e fácil de arrumar

Método do burrito

É impossível escapar às tarefas domésticas, ainda assim há uma ou outra que podemos sempre adiar por mais uns dias. A roupa suja não está nesta lista. Todos os dias sujamos roupa e quando as peças não são lavadas, acabamos por correr o risco de não ter o que vestir.

Lavar roupa é uma tarefa que se pode tornar bastante aborrecida. E quando o tempo começa a ficar mais húmido, conseguir que as peças sequem parece um trabalho herculano. No site Mirror, foi partilhada uma técnica que pode ajudar a secar uma ou outra peça em apenas 5 minutos. Fique a conhecer o truque do burrito.

O truque do burrito foi partilhado por Tor Rydder no seu canal de YouTube Organizing TV e permite secar peças de roupa individuais em poucos minutos usando apenas uma toalha.

O que tem de fazer é esticar a toalha numa superfície lisa e colocar a peça que precisa que seque depressa em cima. Depois, comece a enrolar a toalha e a roupa juntas, de forma a criar um rolinho. Pressione bem, usando os joelhos ou até pondo-se em cima do rolo de forma a espremer bem a água da peça de roupa.

De acordo com Tor Rydder, este método ajuda a reduzir em muito o tempo que as peças demoram a secar: “facilmente reduz o tempo de secagem de uma noite para duas horas”, explica.

Se estiver num sítio quente, provavelmente consegue vestir a peça – especialmente se for uma t-shirt – que ela acabará por secar. Em climas frios, poderá pendurar para aguardar ou até secar o que falta com um secador de cabelo. Em cinco minutos, a peça deverá estar completamente seca.

Veja no vídeo (em inglês) como funciona o método do burrito.