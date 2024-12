Posso ou não misturar toalhas e camisolas? Guia definitivo sobre separação de roupas na máquina de lavar

Se ainda não separa as roupas antes de as colocar na máquina, deve começar a fazê-lo. Organizar a roupa por cor, tipo de tecido, nível de sujidade e seguir as instruções das etiquetas é fundamental para evitar que as peças alterem de cor, encolham ou sofram rasgões.

Embora nem todos sigam essa prática, um artigo do site da marca Whirlpool, apresenta um guia detalhado sobre como deve separar a roupa corretamente antes de a lavar.

Como separar a roupa: passo a passo

O que precisa para organizar a roupa:

Cestos para roupa suja

Sacos de rede para peças delicadas (opcional)

Produtos de pré-tratamento

Detergente e outros materiais de lavagem

Passo 1: Verifique a etiqueta

Leia as instruções de lavagem.

Siga as orientações mais conservadoras para evitar danos a peças delicadas.

Passo 2: Separe por cor

Especialistas sugerem qe não só deve separar as roupas claras das escura, como também deve separar por tonalidades:

Brancas: sem padrões ou bordados.

Claras: com estampados, bordados ou tons pastel.

Vivas: cores brilhantes (vermelho, verde, azul-claro, laranja, amarelo).

Escuras: separar roxos e azuis de castanhos ou pretos para evitar manchas.

Passo 3: Separe por tipo de tecido

Este cuidado adicional ajuda a preservar a qualidade das roupas:

Tecidos robustos (ganga).

Tecidos diários.

Tecidos delicados (lã).

Esvazie os bolsos, feche zíperes, botões e vire roupas delicadas do avesso. Use sacos para peças delicadas.

Passo 4: Separe roupas manchadas ou sujas

Verifique e trate manchas antes de lavar.

Lave com ciclos longos e temperatura adequada.

Passo 5: Separe roupas novas e de cores intensas