Roupeiro aberto com duas barras e prateleira para sapatos baixa para 20 euros na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Parece bom demais para ser verdade. Por pouco mais de 20 euros, tem um cabide de chão com duas barras para pendurar roupa e uma prateleira em baixo para os sapatos. Mede 54 x 110 x 146 cm e suporta até 30 kg, o que o torna uma boa opção para um quarto pequeno ou para uma entrada. E há mais boas notícias: quem já o comprou concorda. A nota média é de 4,5 estrelas em mais de 300 opiniões, com elogios à resistência, à montagem fácil e ao preço.

A estrutura é de metal, com tratamento anticorrosão, e o fabricante garante que aguenta 30 kg de carga. Além das duas barras, inclui uma prateleira em baixo para sapatos, caixas ou acessórios, e o branco de linhas simples encaixa em qualquer divisão. É uma solução que dá jeito a quem não tem armários grandes ou quer a roupa da estação à mão. Uma compradora conta que o escolheu depois de um armário ficar com bolor por causa de uma infiltração, e não tem dúvidas: «Cabe muita roupa, é super sólido e é fácil de montar.» Outra cliente fala em algo que interessa a quem vai pendurar casacos pesados: «Aguenta todo o peso da roupa de inverno.»

A montagem é um dos pontos mais elogiados. O fabricante garante que se faz em menos de dez minutos, com as ferramentas incluídas, e os compradores confirmam que é simples. Um deles escreve que fica montado «num instante, forte e bem acabado», e outro resume tudo numa frase: «Fácil montagem e continua em pé.» Há ainda uma nota sobre o apoio ao cliente. A um comprador faltou uma pequena peça de borracha das barras, contactou a marca e recebeu quatro de reserva no dia seguinte.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.