"Imprescindível": a máquina da Rowenta que deixa sofás e carpetes como novos custa agora 135€

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Não há nada mais frustrante do que uma mancha de café no sofá ou as marcas deixadas pelos animais de estimação nas carpetes. Para resolver estes problemas sem depender de profissionais, a Rowenta desenvolveu o Clean It, um aspirador de lavagem que se tornou um sucesso de vendas. Com mais de 600 avaliações e uma média de 4,3 estrelas na Amazon, este equipamento está agora disponível por 135€ (antes 162€).

Eficácia que surpreende

O sistema é simples mas potente: combina água, detergente e uma sucção de 12,5 kPa para arrancar a sujidade das fibras. O impacto é tão real que muitos utilizadores ficam surpreendidos com o que encontram.

Limpeza invisível: "Passei-o sobre uma cadeira aparentemente limpa e tirou bastante lixo", relata um comprador impressionado.

"Passei-o sobre uma cadeira aparentemente limpa e tirou bastante lixo", relata um comprador impressionado. Resultados imediatos: Outro cliente afirma que o aparelho "soluciona muitos problemas" ao permitir borrifar água com sabão e aspirar ao mesmo tempo.

Outro cliente afirma que o aparelho "soluciona muitos problemas" ao permitir borrifar água com sabão e aspirar ao mesmo tempo. Acabamento de qualidade: "Os meus sofás e cadeiras ficaram como novos", destaca uma das avaliações.

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Design pensado para o utilizador

Além da potência de 400 W, o Rowenta Clean It foi desenhado para ser prático e fácil de usar no dia a dia.

Muito manejável: Pesa apenas cerca de três kg e possui um cabo elétrico bastante longo, facilitando a movimentação pela casa.

Pesa apenas cerca de e possui um cabo elétrico bastante longo, facilitando a movimentação pela casa. Depósitos generosos: Com 1,8 litros para água limpa e 1,5 litros para águas residuais , permite limpar áreas grandes, como tapetes pesados ou o interior de automóveis, sem interrupções constantes.

Com e , permite limpar áreas grandes, como tapetes pesados ou o interior de automóveis, sem interrupções constantes. Manutenção simples: Inclui uma função de auto-limpeza que mantém o tubo e o equipamento prontos para a próxima utilização.

Seja para uma limpeza semanal de rotina ou para salvar um tapete de um acidente inesperado, o investimento neste modelo da Rowenta compensa rapidamente pela conveniência e poupança em serviços externos.

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