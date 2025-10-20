Facebook Instagram
Este aspirador sem saco da Rowenta está 70€ mais barato (e tem 13 mil avaliações a confirmar que vale a pena)

Mais de 13 mil compradores dão 4,4 estrelas a este Rowenta compacto e potente que aspira tudo sem precisar de sacos descartáveis.
IOL
Há 2h e 39min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador
Aspirador
Chão, sofás e carro com o mesmo aparelho: este aspirador 3 em 1 da Rowenta por 121 euros

O Rowenta Compact Power Cyclonic é atualmente o número 1 em vendas na categoria de aspiradores cilíndricos para a casa na Amazon. Com uma classificação média de 4,4 estrelas em mais de 13 mil avaliações e mais de 700 compras no último mês, este modelo destaca-se pela relação entre potência, praticidade e preço.

Está agora a 111,81€ — um valor 39% abaixo dos 182€ habituais —, o que o torna ainda mais atrativo para quem procura um aspirador eficiente sem gastar muito.

Aspira bem e não precisa de sacos

Este aspirador usa tecnologia ciclónica, o que significa que separa automaticamente o pó do ar e o guarda num depósito transparente de 1,5 litros. Quando está cheio, basta abrir, despejar no lixo e voltar a colocar — sem tocar no pó e sem gastar dinheiro em sacos descartáveis.

A grande vantagem? Filtra 99,98% das partículas, o que faz diferença para quem tem alergias ou animais em casa. E apesar de ser compacto (mede apenas 40,9 x 27,6 x 29 cm), tem potência suficiente para limpar tapetes, soalho e azulejos sem esforço.

O raio de ação de 8,8 metros permite aspirar várias divisões sem mudar de tomada, e o design compacto facilita o armazenamento. Os acessórios incluídos — como a escova e o mini tubo para pelos de animais — tornam-no versátil para diferentes tipos de chão e superfícies.

Adquira aqui

aspirador compact power rowenta

O que dizem os compradores

Um utilizador descreve este modelo como "um aspirador de boa potência e excelente resistência. É intuitivo de usar, tem um cabo longo e o reservatório é fácil de esvaziar. A capacidade de sucção é muito boa e não é demasiado pesado". Outro comprador escreve: "Deixa tudo bem limpo, sem deixar uma única migalha. Não é pesado, é simples de usar e muito prático. Quando se aspira os tapetes, nota-se perfeitamente como absorve tudo".

Ideal para quem quer praticidade sem sacos

Este aspirador é descrito como eficiente, prático e fiável, ideal para quem quer evitar o incómodo dos sacos descartáveis. A simplicidade na limpeza do reservatório, o design compacto e os acessórios incluídos tornam-no numa escolha acertada para apartamentos e casas com animais.

Com mais de 700 unidades vendidas no último mês e um desconto significativo, o Rowenta Compact Power Cyclonic continua a provar porque é o favorito dos compradores na Amazon. Um aspirador sem complicações, com desempenho sólido e manutenção mínima.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

