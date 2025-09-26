Facebook Instagram
Descobertas

Tapetes, sofás e até o carro: este aspirador de 3 em 1 trata de tudo

Este aspirador 3 em 1 está entre os mais bem avaliados da Amazon e vendeu 300 compras no mês passado
IOL
Há 2h e 36min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador Rowenta XPert 6.60
Aspirador Rowenta XPert 6.60
Quer um Dyson? Este aspirador oferece muito pelo preço que pede

Este é um dos aspiradores mais vendidos na Amazon — só no último mês somou cerca de 700 compras. Quisemos perceber o que tem de especial e a resposta surgiu depressa: leve, sem fios e pronto para tratar tanto do chão da sala como do interior do carro. A verdade é que, quando se experimenta um aparelho assim versátil, dificilmente se volta atrás.

Três funções num só aparelho

O modelo transforma-se em aspirador vertical, de mão e para múltiplas superfícies, adaptando-se a diferentes momentos da rotina. Seja para limpar os tapetes, alcançar as ranhuras do sofá ou aspirar o interior do carro, o kit de acessórios incluído cobre praticamente todas as necessidades. A escova motorizada com luz LED ajuda ainda a identificar sujidade escondida.

Bateria removível com boa autonomia

Outro ponto elogiado é a bateria de iões de lítio, que garante até 45 minutos de autonomia. Carrega em cerca de quatro horas e pode ser removida, o que facilita a substituição caso seja necessário. Vários utilizadores destacam que, mesmo após meses de uso frequente, a potência de sucção continua estável e sem quebras.

Compre aqui

aspirador rowenta

O que dizem os utilizadores

As avaliações não deixam margem para dúvidas. Um cliente resume a experiência: “Vale cada cêntimo. Muito prático, potente e duradouro.” Outro partilha: “Depois de três meses a usar, superou as minhas expectativas. É leve, fácil de manobrar e consigo aspirar até debaixo dos móveis sem esforço.” Também quem tem animais em casa confirma a eficácia: “Já não encontro um único pelo no sofá.”

Um investimento que compensa

O Rowenta X-Pert 6.60 destaca-se pela durabilidade, potência e versatilidade. Junta num só aparelho a leveza necessária para o uso diário e a potência suficiente para limpezas mais exigentes. É, como vários utilizadores descrevem, um investimento que facilita a vida e mantém a casa sempre impecável.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Quer um Dyson? Este aspirador oferece muito pelo preço que pede
Nunca esteve tão barato este aspirador profissional de pó e líquidos. Nem chega aos 100 euros
Loiça seca, bancada limpa: o escorredor que as avaliações não se cansam de elogiar
Piaçabas tradicionais já eram. Este modelo é bonito e muito mais higiénico
Mais Vistos
00:11:02
Secret Story
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens
tvi
00:06:30
Secret Story
Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão
tvi
00:02:35
Dois às 10
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
tvi
00:06:19
Secret Story
Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo»
tvi
Destaques IOL
Pais tóxicos
Estes são 5 sinais de que os seus pais são ou foram tóxicos
Marinada
Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa
Tragédia
A viver férias de sonho num resort, mãe de 42 anos morre atingida por um barco
Receita
Receita ideal para quando o mês já aperta na carteira
Mais Lidas
Banco Central Europeu
"Mantenha a calma e ande com dinheiro". É o Banco Central Europeu que o diz, para o caso de surgir outra crise
cnn
Historia de amor
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
Benfica
Benfica paga prémio de 50 por cento do ordenado a todos os funcionários
maisfutebol
Historias de amor
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
Gemeas clements
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
Relatório do Scout
Quem é a pepita colombiana que joga em Portugal e promete dar que falar
maisfutebol