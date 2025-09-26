Tapetes, sofás e até o carro: este aspirador de 3 em 1 trata de tudo

Este artigo pode conter links afiliados*

Este é um dos aspiradores mais vendidos na Amazon — só no último mês somou cerca de 700 compras. Quisemos perceber o que tem de especial e a resposta surgiu depressa: leve, sem fios e pronto para tratar tanto do chão da sala como do interior do carro. A verdade é que, quando se experimenta um aparelho assim versátil, dificilmente se volta atrás.

Três funções num só aparelho

O modelo transforma-se em aspirador vertical, de mão e para múltiplas superfícies, adaptando-se a diferentes momentos da rotina. Seja para limpar os tapetes, alcançar as ranhuras do sofá ou aspirar o interior do carro, o kit de acessórios incluído cobre praticamente todas as necessidades. A escova motorizada com luz LED ajuda ainda a identificar sujidade escondida.

Bateria removível com boa autonomia

Outro ponto elogiado é a bateria de iões de lítio, que garante até 45 minutos de autonomia. Carrega em cerca de quatro horas e pode ser removida, o que facilita a substituição caso seja necessário. Vários utilizadores destacam que, mesmo após meses de uso frequente, a potência de sucção continua estável e sem quebras.

O que dizem os utilizadores

As avaliações não deixam margem para dúvidas. Um cliente resume a experiência: “Vale cada cêntimo. Muito prático, potente e duradouro.” Outro partilha: “Depois de três meses a usar, superou as minhas expectativas. É leve, fácil de manobrar e consigo aspirar até debaixo dos móveis sem esforço.” Também quem tem animais em casa confirma a eficácia: “Já não encontro um único pelo no sofá.”

Um investimento que compensa

O Rowenta X-Pert 6.60 destaca-se pela durabilidade, potência e versatilidade. Junta num só aparelho a leveza necessária para o uso diário e a potência suficiente para limpezas mais exigentes. É, como vários utilizadores descrevem, um investimento que facilita a vida e mantém a casa sempre impecável.

