Um aparelho que aspira e esfrega em simultâneo? Sim, encontrámos!

Poupe 100 euros no aspirador que remove as manchas mais difíceis de sofás e tapetes

Se todos os caminhos vão dar à cozinha, todos os desastres também. O café que entornou de manhã, os cereais que caíram do pacote, aquela massa que saltou do tacho... e lá vamos nós buscar o aspirador, depois a esfregona, e quando finalmente acabamos, já passou meia hora. Para não falar dos pelos do nosso amigo de quatro patas, que parecem multiplicar-se magicamente pelo chão. Pode parecer estranho que em plena era digital ainda andemos com duas ferramentas diferentes para resolver um só problema.

Na verdade, já existem alguns anos aspiradores que também lavam o chão, mas poucos conseguiram conquistar verdadeiramente os consumidores. A Rowenta parece ter encontrado a fórmula certa com este novo modelo que aspira e esfrega ao mesmo tempo, com um sistema inteligente que deteta a sujidade e se ajusta sozinho. Será que funciona? As reviews dos compradores são surpreendentemente positivas.

Tecnologia inteligente

Com um ecrã LED que deteta automaticamente a sujidade, o aparelho ajusta a velocidade de rotação do rolo e o fluxo de água para obter os melhores resultados. "Muito prático, manobrável e leve, e acima de tudo muito eficaz. Os meus pisos nunca estiveram tão limpos!", partilha uma compradora entusiasmada. Outro utilizador confirma: "A aspiração é potente e remove eficazmente pó, migalhas e pelos de animais, enquanto a função de lavagem deixa o pavimento brilhante."

Design pensado ao pormenor

Com apenas 1,1 kg na mão, este aparelho foi desenhado a pensar no conforto, com um sistema de rolos ajudados pelas rodas que reduz o esforço em 25%. "Tenho um robot de limpeza que é muito bom, mas esta Rowenta é outro nível. É incrível, deixa tudo impecável. Sem esforço e sem sujar as mãos numa limpeza posterior do aparelho", confirma um comprador satisfeito.

Base de auto-limpeza

O sistema de auto-limpeza é uma das funcionalidades mais práticas. "Foi o principal motivo por que a escolhi, é muito simples utilizar a aspiradora e pousá-la na base para que se limpe sozinha", explica uma utilizadora. "Claro que de vez em quando faço uma limpeza mais profunda à mão, tanto da base como da aspiradora, e assim mantenho-a como nova desde o primeiro dia."

Especificações importantes

Este modelo da Rowenta tem uma autonomia até 50 minutos, permitindo limpar uma área até 350m². "Utilizo-a todos os dias e nunca tive os meus pisos tão limpos e brilhantes. Aspirados de pó, lavados e sem nenhum esforço", partilha uma compradora satisfeita. O aparelho adapta-se a todos os tipos de pavimentos duros - desde madeira a mármore, laminados ou azulejos - e inclui dois rolos na embalagem para garantir uma higiene perfeita.

