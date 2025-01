"É uma solução perfeita para armários com humidade e mofo": Este é um desumidificador que não gasta energia

Este artigo pode conter links afiliados*

Este modelo clássico da Skechers está com 49% de desconto na Amazon

A humidade em casa causa vários incómodos: o cheiro a mofo nos armários, as manchas nas paredes e aquela sensação desagradável de roupa húmida. Uma solução cada vez mais popular passa por um desumidificador que funciona através de pastilhas e da circulação natural do ar.

O Rubson AERO 360° é um desses aparelhos, com um design aerodinâmico que o torna perfeito para espaços pequenos como armários, dispensas e zonas fechadas. "Ficámos impressionados com o produto e a sua capacidade de absorver a humidade. Colocamos o aparelho e quando damos por ele está cheio de água", partilha uma utilizadora satisfeita. Outra cliente confirma: "É uma solução perfeita para um armário com humidade e mofo. Até agora tem funcionado muito bem."

O sistema é simples e intuitivo: basta colocar uma pastilha no aparelho e ir acompanhando o indicador de nível para saber quando despejar a água acumulada. Perfeito para espaços específicos, um único aparelho é suficiente para resolver o problema num armário ou numa divisão pequena.

O aparelho tem um aspeto discreto que se adapta a qualquer ambiente. Uma utilizadora relata que cada pastilha dura entre três a quatro semanas numa divisão normal, podendo durar até dois meses num armário, dependendo do nível de humidade do espaço. Para maior economia, é possível comprar as pastilhas de substituição em packs de três unidades por cerca de 12 euros. "Desde que o coloquei, o cheiro a mofo desapareceu e o ambiente ficou muito mais agradável", partilha outra utilizadora satisfeita.

Quando se trata de combater a humidade, nem sempre maior significa melhor. Este pequeno aparelho prova que a eficácia pode vir em tamanho compacto.

Veja o vídeo para perceber melhor como funciona o desumidificador:

