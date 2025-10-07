Facebook Instagram
O creme antirrugas mais vendido da Amazon está a 13€ durante o Prime Day

IOL
Há 3h e 50min

Este artigo pode conter links afiliados*

Fotografia: Freepik

O segredo para uma pele mais firme e luminosa pode estar mais próximo do que imagina. O Revitalift Filler da L’Oréal Paris, um dos cremes faciais mais vendidos da Amazon, está em destaque durante o Prime Day, agora a 13 euros — um preço bem abaixo do habitual nos supermercados. Com mais de duas mil compras no último mês e uma avaliação média de 4,4 estrelas, este cuidado de rosto conquistou a confiança de quem procura resultados visíveis sem gastar demasiado.

Formulado com três tipos de ácido hialurónico, o Revitalift Filler actua em profundidade, hidratando e preenchendo a pele, ao mesmo tempo que ajuda a atenuar rugas e linhas de expressão. Inspirado nos cuidados de beleza coreanos, apresenta uma textura leve e acabamento não oleoso, tornando-se ideal para pele normal. O fator de proteção solar protege contra o fotoenvelhecimento, prevenindo os danos causados ​​pela exposição diária à luz e ao sol. A promessa da marca é ambiciosa — “devolver até 10 anos de volume à pele” — e, segundo milhares de usuários, cumpre o que anuncia.

creme revitalif filler

Os depoimentos sobre o creme falam por si.“Depois das primeiras aplicações, já se notam resultados visíveis: a pele fica mais firme e lisa, e as rugas amenizam”, diz uma cliente que atribuiu 5 estrelas ao produto. Outra usuária confirma o entusiasmo: “Tenho 40 anos e precisava de um creme hidratante com tratamento para a idade. A textura não é nada gordurosa e deixa um efeito hidratado e agradável. Ideal para manter uma aparência jovem e cuidar da pele de forma prática.” Segundo a marca, 92% das avaliações são positivas , refletindo a popularidade desse cuidado facial acessível.

O Prime Day da Amazon decorre a 7 e 8 de outubro, com milhares de promoções exclusivas para membros Prime em categorias como beleza, tecnologia, moda e casa. Qualquer pessoa pode aderir ao serviço Prime e usufruir de entregas rápidas e gratuitas, além de outros benefícios, como acesso a filmes, séries e música. É o momento certo para atualizar a rotina de cuidados e aproveitar preços difíceis de encontrar fora do evento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

