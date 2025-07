Faz-se num instante, não precisa de cozinhar e é saudável. Esta é a nossa receita de praia preferida.

Para quem tem medo que o guarda-sol voe com o vento: o truque infalível

Foi através da conta de Instagram do criador de conteúdo Rui Tomás que descobrimos esta receita simples, nutritiva e ideal para dias longos na praia. Com mais de 152 mil seguidores, o autor partilhou um vídeo com uma proposta que combina frescura, rapidez e equilíbrio nutricional. Em apenas cinco minutos, e sem necessidade de cozinhar, a chamada marmita de praia proteica promete tornar-se num essencial da estação.

A receita usa apenas ingredientes práticos e acessíveis: duas latas de atum, 120 g de grão-de-bico, meia cebola, um ovo cozido, salsa a gosto, azeite, vinagre, sal e pimenta. Tudo pensado para garantir sabor, textura e valor nutricional — com especial destaque para o conteúdo proteico e a ausência de preparações complicadas.

Começa-se por colocar o grão-de-bico na marmita, seguido do atum. Depois, adiciona-se a cebola picada e a salsa fresca. Os temperos são simples: azeite (em spray, se preferir controlar as calorias), sal, pimenta e o vinagre da sua escolha. Junta-se o ovo cozido, cortado em oito partes. Depois é só fechar a marmita e está pronta para ir consigo para a praia.

A proposta alia praticidade e sabor, com a vantagem de poder ser preparada em poucos minutos, mesmo antes de sair de casa. É uma refeição fresca, equilibrada e sem ingredientes difíceis de conservar. Ideal para levar na lancheira com uma pequena bolsa térmica ou geleira, esta receita confirma-se como uma das mais funcionais (e apetitosas) do verão.

Veja o vídeo de Rui Tomás aqui: