Já tem 20 anos e está a roubar atenções. Rui Vitória partilha fotografia rara da filha e a sua beleza não passa despercebida

Rui Vitória está de coração cheio! O antigo treinador do Benfica assinalou uma data muito especial na família: a filha Joana completou 20 anos e recebeu uma declaração particularmente emotiva do pai, que não escondeu o orgulho na jovem.

O treinador recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário, partilhando uma fotografia ao lado da filha e acompanhando o registo com uma mensagem que rapidamente recebeu várias reações.

«20 anos, minha Joana!», começou por escrever, antes de deixar um conjunto de palavras que revelam a admiração que sente pela jovem.

«De menina a mulher, tens demonstrado uma força e uma capacidade de luta que me enchem de orgulho. Tens sabido ultrapassar obstáculos, enfrentar desafios e construir o teu caminho com determinação e coragem», declarou.

Mas houve um pormenor que tornou a mensagem ainda mais especial. Rui Vitória revelou que a filha está a atravessar um período particularmente exigente, longe de casa e da família. «Mesmo neste período mais difícil, longe de casa, longe de nós, continuas a mostrar aquilo de que és capaz», escreveu o antigo treinador do Benfica.

O orgulho na filha foi o sentimento que dominou toda a publicação. «Tenho muito orgulho em ti, na pessoa em que te estás a transformar, mas acima de tudo na tua atitude perante a vida e na forma como enfrentas cada desafio», acrescentou.

A mensagem terminou com uma declaração de amor e um conselho para o futuro: «Nunca deixes de acreditar em ti. A vida é de quem luta por ela! Orgulho enorme em ti, minha filha. Amo-te!».

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de parabéns dirigidas a Joana, assim como os elogios à jovem e à bonita relação que mantém com o pai.

Quem é Joana Vitória? A filha do treinador é muito discreta

Apesar de ser filha de uma figura bastante conhecida do futebol português, Joana Vitória mantém uma presença discreta nas redes sociais e são raras as ocasiões em que surge em publicações públicas do pai.

A jovem é filha de Rui Vitória e Susana Barata e tem dois irmãos, Matilde e Santiago. O treinador é ainda pai de Mariana, a filha mais velha, fruto de uma relação anterior.

Esta não é, contudo, a primeira vez que Rui Vitória utiliza as redes sociais para se declarar à filha. Em novembro de 2017, quando Joana completou 11 anos, o então treinador do Benfica já tinha partilhado uma mensagem especial, na qual a descreveu como uma «menina doce» e uma «grande guerreira».

Uma declaração que, quase nove anos depois, parece manter-se atual. Desta vez, aos 20 anos, Joana voltou a receber palavras de enorme carinho do pai, que fez questão de destacar a sua força, coragem e capacidade de enfrentar os desafios da vida.

Rui Vitória é pai de quatro filhos e vive uma carreira longe de Portugal

A família ocupa um lugar importante na vida de Rui Vitória, que ao longo dos anos foi partilhando alguns momentos especiais ao lado da mulher e dos filhos. O treinador casou-se com Susana Barata em janeiro de 2019, numa cerimónia civil em Loures. Na altura, o casal já estava junto há cerca de 15 anos e tinha três filhos em comum.

A vida profissional acabou por levar o técnico a viver diferentes experiências fora de Portugal, incluindo na Arábia Saudita, na Rússia e na Grécia. Atualmente, Rui Vitória encontra-se nos Emirados Árabes Unidos, onde assumiu o comando técnico do Al Wasl, em fevereiro de 2026.

Antes disso, o treinador português tinha passado pelo Panathinaikos, na Grécia, pelo Spartak Moscovo e pela seleção do Egito, onde teve a oportunidade de trabalhar com algumas das principais figuras do futebol africano, entre elas Mohamed Salah.

Foi, no entanto, a passagem pelo Benfica que o tornou particularmente conhecido junto dos adeptos portugueses. Ao serviço dos encarnados, entre 2015 e 2019, conquistou dois campeonatos nacionais, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Agora, apesar da distância imposta pela carreira internacional, Rui Vitória fez questão de mostrar que há momentos familiares que merecem sempre um lugar especial.