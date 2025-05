Jovem morreu com lesão grave na cabeça após técnica desportiva que está viral no TikTok

Um jovem de apenas 19 anos não resistiu a uma lesão grave na cabeça depois de ter jogado com os amigos um jogo de placagem, que deriva do mundo do rugby, e que está viral nas redes sociais.

Como explica a BBC, o rapaz neozelandês perdeu a vida no hospital nesta segunda-feira após uma partida de "run it straight”, que consiste em dois jogadores a irem violentamente um contra o outro numa placagem.

"Gostaríamos de pedir a qualquer pessoa que esteja a pensar em participar num jogo ou evento como este que considere os riscos significativos de segurança", apelou o porta-voz da polícia, Ross Grantham, em comunicado.

"Embora tenha sido um jogo improvisado entre amigos, não um evento oficial, este resultado trágico sublinha as preocupações de segurança inerentes a tal atividade”, pode ler-se na mesma mensagem citada pela BBC.

O "run it straight" é jogado ocasionalmente na Austrália e Nova Zelândia há muito tempo, mas recentemente ficou viral nas redes sociais, apesar dos vários alertas de que que pode causar traumatismos cranianos e lesões cerebrais aos jogadores.