Para famílias grandes: air fryer de 8,3 litros com 9 programas está a menos de 100 euros

Com o Prime Day a decorrer, esta air fryer de 8,3 litros com mais de 1.000 avaliações está num dos seus melhores preços de sempre
Pilar Castelo Branco
Há 2h e 27min

Este artigo pode conter links afiliados*

Russell Hobbs Satisfry XXL
De 405 para 172 euros no Prime Day: o robot que aspira e esfrega o chão está com mega desconto

Chega de air fryers onde não cabe uma pizza nem um frango inteiro. A Russell Hobbs Satisfry XXL veio resolver esse problema com uma capacidade de 8,3 litros, ideal para famílias ou para quem gosta de cozinhar em maior quantidade. Durante o Prime Day, o modelo está com um desconto generoso: passou de 111€ para 60,98€, uma oferta exclusiva para membros Prime. Com mais de 1.000 avaliações e uma classificação média de 4,5 estrelas, esta air fryer é uma das mais procuradas da Amazon — e teve mais de 100 compras só no último mês.

A Satisfry XXL foi concebida para simplificar as refeições do dia a dia sem abdicar do sabor. Graças à potência de 1800W e à temperatura ajustável entre 40°C e 200°C, cozinha de forma rápida e uniforme, dispensando quase totalmente o uso de óleo — até 80% menos gordura do que nas frituras tradicionais. Tem capacidade suficiente para preparar pizzas até 26 cm, frangos inteiros, legumes, batatas, peixe ou carne. E com nove programas automáticos, basta escolher a função certa e deixar o aparelho fazer o resto.

Além da versatilidade, a praticidade é um dos pontos fortes desta air fryer. O ecrã tátil digital facilita o controlo da temperatura e do tempo, enquanto o alarme de remoção e o desligamento automático garantem segurança em cada utilização. O revestimento antiaderente permite uma limpeza simples, com peças compatíveis com a máquina de lavar loiça. O design em preto texturizado com detalhes prateados dá-lhe um ar elegante, perfeito para quem gosta de eletrodomésticos modernos e discretos.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, é o momento ideal para aproveitar descontos em tecnologia, eletrodomésticos e produtos de casa. As promoções são exclusivas para membros Prime, que beneficiam ainda de entregas rápidas, devoluções simples e acesso a filmes, séries, música e armazenamento de fotografias. Mesmo quem ainda não é subscritor pode aderir e aproveitar as ofertas — e esta air fryer XXL é uma das que vale mesmo a pena colocar no carrinho.

air fryer

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

