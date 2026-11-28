Mafalda completou dois anos e a mãe assinalou a ocasião com uma sessão fotográfica ao lado dos três filhos. A publicação recebeu inúmeras mensagens de carinho, incluindo uma reação de Cristina Ferreira.

Esta quinta-feira, 26 de novembro, foi um dia especial para Rute Cardoso. A viúva de Diogo Jota assinalou o segundo aniversário da filha mais nova, Mafalda, com uma sessão fotográfica em família, num cenário marcado pelos tons de rosa e pela ternura dos três irmãos.

Nas imagens partilhadas na sua conta de Instagram, Rute surge ao lado da aniversariante e dos dois filhos mais velhos, Dinis e Duarte. Um conjunto de registos que não só assinala uma data importante, como também mostra o crescimento das três crianças, fruto da relação com o malogrado internacional português.

«Mafalda e perfeição são sinónimos», escreveu Rute Cardoso na legenda da publicação, numa declaração simples e carregada de carinho pela filha.

O aniversário ganha um significado particularmente especial tendo em conta que Mafalda tinha apenas alguns meses quando perdeu o pai. Diogo Jota morreu a 3 de julho de 2025, aos 28 anos, na sequência de um acidente de viação em Espanha, no qual também perdeu a vida o irmão, André Silva.

Desde então, Rute Cardoso tem mantido uma presença próxima dos filhos, partilhando ocasionalmente momentos em família e algumas das etapas importantes do crescimento das crianças.

Cristina Ferreira entre as mensagens de carinho

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações de amigos, figuras públicas e seguidores da família. Entre as personalidades que fizeram questão de assinalar a data esteve Cristina Ferreira, que deixou uma mensagem curta, mas carinhosa: «Parabéns ❤️».

Também na caixa de comentários multiplicaram-se os votos de felicidades para a pequena Mafalda e palavras de apoio dirigidas à mãe. «Parabéns, princesa. Amados do meu coração», «Parabéns, linda. Família amada!» e «Perfeita. Parabéns, boneca» foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Houve ainda quem destacasse as parecenças físicas das crianças com o pai. «Essa menina é igual ao papá» e «Os meninos são tão parecidos com o Diogo...» foram alguns dos comentários que surgiram entre as várias manifestações de carinho.

Outros seguidores aproveitaram a ocasião para deixar palavras especiais a Rute Cardoso, elogiando a forma como tem acompanhado o crescimento dos três filhos: «Parabéns para ti também pela mamã incrível que és».

Entre as felicitações, houve também quem recordasse Diogo Jota e deixasse uma mensagem simbólica à família: «Hoje, há uma estrelinha no céu que brilha ainda mais forte, certamente cheia de orgulho na sua princesinha».

Um aniversário de celebração para Mafalda, mas também uma data que recorda uma ausência impossível de esquecer. Nas fotografias, porém, o que sobressai é o carinho de uma mãe e a cumplicidade de três irmãos que continuam a crescer juntos.