A nova conquista de Rute Cardoso esconde uma mensagem arrepiante para Diogo Jota

Rute Cardoso superou-se e mais um desafio desportivo. A viúva de Diogo Jota participou na Meia Maratona do Porto e completou a prova com sucesso.

Nas redes sociais, Rute Cardoso partilhou uma fotografia especial, onde revela que percorreu 21,21km em cerca de duas horas. Na descrição daquela partilha, não deixou de dedicar palavras de afeto ao companheiro, que morreu o ano passado num trágico acidente de viação, em Espanha.

"Prazer, Rute Cardoso (só) e sou oficialmente meia maratonista 😌 I hope you are proud of me (Espero que estejas orgulhoso de mim, em português)", escreveu, numa clara referência a Diogo Jota.

Pode ver aqui a partilha em questão:

Na caixa de comentários, foram vários os seguidores que deixaram mensagens de afeto a Rute Cardoso. "Parabéns ! Há concerteza alguém muito especial com orgulho na sua “branquinha “ 🥹🤍 para além de todos os que conhecem a tua história 😔", "Bravo! És uma mulher cheia de força!", "seguramente ✨ orgulhoso", "Ele não podia estar mais orgulhoso 🥹💫 Que inspiração que tu és! 🙌❤️", "és um orgulho para a tua estrelinha", pode ler-se.

Veja agora, na nossa galeria, as fotografias de Rute Cardoso que preparámos para si!