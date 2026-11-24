Corrida, força e resistência são os ingredientes de uma modalidade que tem vindo a ganhar adeptos e que se tornou uma das grandes paixões de Rute Cardoso. Depois da morte de Diogo Jota, o desporto ganhou um lugar especial na sua vida. Mas o que é, afinal, o HYROX?

Há desafios que começam muito antes da linha de partida. Para Rute Cardoso, o desporto tornou-se uma forma de voltar a encontrar objetivos, de se desafiar e de descobrir até onde consegue chegar.

Depois da morte de Diogo Jota, em julho de 2025, a viúva do futebolista tem partilhado nas redes sociais uma nova relação com a atividade física. Primeiro, a corrida. Depois, a musculação, os treinos no ginásio e o boxe. Pelo caminho, surgiu uma modalidade que a tem levado a novas provas e a uma exigência física cada vez maior: o HYROX.

A participação em competições, os treinos e a evolução dos resultados mostram que o desporto ocupa hoje um lugar importante na sua rotina. E há uma pergunta que muitos começam a fazer: o que é, afinal, esta modalidade que conquistou Rute Cardoso e que mistura corrida com exercícios de força?

O que é o HYROX?

O HYROX é uma competição internacional de fitness que combina corrida com exercícios funcionais. O conceito é simples de explicar, mas exigente de executar: os atletas têm de correr oito quilómetros e completar oito estações de exercícios, alternando entre corrida e trabalho funcional.

O formato é padronizado em todo o mundo, o que permite comparar resultados obtidos em diferentes cidades e países. A competição tem categorias individuais, de pares e de estafetas, com diferentes níveis de exigência.

Ao contrário de uma corrida tradicional, em que o principal desafio é manter o ritmo ao longo da distância, no HYROX é necessário gerir o esforço entre a corrida e os exercícios. O atleta tem de ter resistência para continuar a correr, mas também força para empurrar, puxar, transportar pesos e completar movimentos funcionais. É essa combinação que torna a modalidade tão desafiante.

Oito quilómetros de corrida e oito estações de exercícios

Uma prova de HYROX começa com um quilómetro de corrida. Segue-se uma estação de exercícios funcionais. O ciclo repete-se oito vezes, até à meta.

As estações são sempre as mesmas e seguem uma ordem definida:

SkiErg: 1.000 metros num aparelho que simula o movimento do esqui.

Sled Push: empurrar um trenó com peso ao longo de 50 metros.

Sled Pull: puxar um trenó com peso ao longo de 50 metros.

Burpee Broad Jumps: completar 80 metros de burpees com saltos em comprimento.

Remo: 1.000 metros num ergómetro de remo.

Farmer’s Carry: transportar dois pesos ao longo de 200 metros.

Sandbag Lunges: completar 100 metros de afundos com um saco de peso.

Wall Balls: realizar 100 repetições de agachamento com lançamento de uma bola medicinal.

A distância de corrida é igual para todos os participantes, mas as cargas e algumas exigências variam consoante a categoria.

O resultado final depende não só da condição física, mas também da capacidade de distribuir o esforço, recuperar entre exercícios e evitar perder demasiado tempo nas transições.

O que significa treinar de forma híbrida?

O conceito de treino híbrido consiste em combinar diferentes capacidades físicas, sobretudo resistência cardiovascular e força muscular.

Na prática, significa que um atleta não se dedica apenas à corrida ou apenas à musculação. Trabalha as duas componentes, procurando melhorar a capacidade de correr durante longos períodos e, ao mesmo tempo, executar exercícios exigentes.

É uma abordagem que tem vindo a ganhar popularidade entre pessoas que procuram desafios físicos mais completos. E é também uma das razões pelas quais o HYROX atrai participantes com diferentes experiências desportivas.

A modalidade não exige qualificação prévia para participar nas categorias abertas. Ainda assim, a preparação é importante: os exercícios exigem técnica, resistência e capacidade para gerir a fadiga.

De uma corrida para uma nova paixão

No caso de Rute Cardoso, o percurso até ao HYROX começou com a corrida. Numa entrevista publicada pela TV Guia, em agosto de 2026, Rute explicou que começou a correr no final de novembro de 2025, como um desafio para conseguir acalmar a cabeça. A musculação já fazia parte da sua rotina e o HYROX surgiu como uma forma de juntar as duas atividades.

A modalidade foi-lhe apresentada por pessoas próximas que já a praticavam, entre elas o personal trainer Miguel Carvalho, com quem tem participado em provas.

A evolução tem sido visível. Em agosto, a dupla participou no Hybrid Day, no Estoril, e terminou a competição em 1h13m37s. O objetivo era aproximar-se de 1h10m, mas a prova serviu para identificar aspetos a melhorar.

Em outubro, Rute e Miguel voltaram a competir, desta vez no HYROX Valencia. O resultado foi de 1h06m14s, abaixo do tempo que tinham estabelecido como objetivo.

A classificação publicada colocou a dupla no 55.º lugar da divisão, no 18.º lugar da faixa etária e no quinto lugar entre os pares mistos da respetiva faixa etária.

Mais do que um resultado isolado, a evolução mostra uma atleta que tem vindo a assumir novos desafios e a procurar melhorar o seu desempenho.

O desporto como forma de seguir em frente

A morte de Diogo Jota e do irmão, André Silva, num acidente de viação em Espanha, em julho de 2025, marcou profundamente a vida de Rute Cardoso.

Desde então, a atividade física tem sido uma presença cada vez mais regular na sua rotina. A corrida, os treinos no ginásio e as provas desportivas passaram a fazer parte de uma nova fase da sua vida.

O desporto não apaga a perda, nem substitui o processo de luto. Mas pode oferecer estrutura, objetivos e momentos de concentração num período particularmente difícil.

Foi a própria Rute que explicou que começou a correr para acalmar a cabeça. É uma declaração que ajuda a compreender o significado que a atividade física ganhou na sua vida, sem reduzir uma experiência pessoal complexa a uma única modalidade.

O HYROX surgiu depois, como um novo desafio. E, a julgar pelas provas em que tem participado e pela evolução dos resultados, parece ter conquistado um lugar que vai muito além de uma simples tendência de fitness.

Uma modalidade que exige mais do que força

O HYROX pode parecer, à primeira vista, uma competição feita apenas para atletas muito preparados. Mas o formato foi concebido para permitir a participação de pessoas com diferentes níveis de experiência.

O desafio está em encontrar o equilíbrio entre a corrida e os exercícios funcionais. Não basta ser rápido a correr, nem ter força para levantar ou transportar pesos. É necessário conseguir fazer tudo isso ao longo de uma prova exigente, sem perder o controlo do esforço.

É também por isso que cada competição representa uma oportunidade de aprendizagem. Os atletas podem comparar os seus tempos, identificar pontos a melhorar e estabelecer novos objetivos.

Para Rute Cardoso, o HYROX parece ter-se tornado precisamente isso: um desafio que junta a paixão pelo exercício físico à vontade de continuar a evoluir.

A modalidade não define a sua história, nem resume o caminho que tem percorrido desde a morte de Diogo Jota. Mas é hoje uma parte visível dessa caminhada, uma forma de continuar a descobrir novas metas, uma prova de cada vez.