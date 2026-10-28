Barriga de grávida e a foto do filho que está a arrepiar os fãs: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, dá que falar com partilha da sua vida íntima

Depois de um período marcado pela perda de Diogo Jota, a viúva do futebolista mostrou vários momentos da sua vida pessoal, entre amigos, filhos e dias de descanso. A publicação encheu-se de elogios, mensagens de força e comentários de seguidores que não deixaram passar despercebida a semelhança entre o filho mais novo e o pai.

Rute Cardoso voltou a partilhar um pouco do seu dia a dia e as imagens não deixaram os seguidores indiferentes. Numa publicação marcada por momentos em família, convívio com amigos e dias de descanso, a viúva de Diogo Jota surge sorridente, rodeada dos filhos e de pessoas próximas, num registo mais descontraído e pessoal.

Entre as fotografias, há imagens em biquíni, momentos de lazer e registos da vida familiar. Uma partilha que contrasta com outras publicações que Rute Cardoso tem feito, mais associadas aos treinos e às homenagens em memória do marido.

A reação não tardou. Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho, os elogios à sua beleza e as palavras de apoio, com vários seguidores a destacarem a força que reconhecem em Rute Cardoso.

«Estás bela», «Linda» e «És um exemplo para todas as mulheres» são algumas das mensagens deixadas pelos fãs. Outros elogiaram a forma como tem procurado seguir em frente, apesar da dor da perda.

«A tua beleza não está só no sorriso, mas também na força que carregas no coração. Continua a brilhar, Rute!», escreveu uma internauta. «Desejo-lhe as maiores felicidades, no meio de tanta dor conseguiu ir caminhando e encontrar o seu caminho. Que coragem», comentou outra.

«O filho mais pequenino é a cara do Diogo»

Mas houve um detalhe que conquistou particular atenção entre os seguidores: a semelhança entre o filho mais novo de Rute Cardoso e Diogo Jota.

Entre os comentários, vários fãs destacaram os traços do menino e recordaram o antigo internacional português. «O filho mais pequenino é a cara do Diogo», «Na foto do menino, parece que estou a olhar para o Diogo» e «Diogo Jota, és tu na sétima foto?» são algumas das reações que se podem ler.

Uma onda de comentários que revela como a memória do futebolista continua presente nas manifestações de carinho dirigidas à família.

Também não faltaram mensagens de incentivo à viúva, com seguidores a desejarem-lhe força, paz e felicidade nesta nova etapa da vida.

«Vive, vive muito. Não tenhas medo de viver», escreveu uma internauta. «Os teus filhos são uma bênção» e «Alguém lá em cima está a olhar por ti» foram outras das mensagens deixadas na publicação.

Uma fotografia levantou dúvidas, mas a barriga de grávida é de uma amiga

Entre as várias imagens partilhadas, houve ainda uma fotografia que suscitou dúvidas a uma seguidora. Ao reparar na barriga de uma mulher grávida, uma internauta questionou: «Foto estranha… mas a barriga… está grávida de novo?»

A dúvida surgiu no meio da sequência de fotografias, mas importa esclarecer que a barriga de grávida que aparece na imagem é de uma amiga de Rute Cardoso, e não da própria.

Entre elogios à sua aparência, mensagens de força e comentários sobre os filhos, a publicação tornou-se também um espaço de demonstração de carinho por parte de quem acompanha Rute Cardoso desde a relação com Diogo Jota.

Nos registos partilhados, a viúva do futebolista mostra-se sorridente, acompanhada pela família e por amigos, num conjunto de momentos de descanso e convívio que deixaram uma mensagem clara entre os seguidores: o desejo de que encontre tranquilidade e felicidade, sem que a memória do marido deixe de estar presente.