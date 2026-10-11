"Date desta noite": Rute Cardoso mostra-se sorridente ao lado de pessoa especial

Rute Cardoso aproveitou este sábado, dia 10 de outubro, para desfrutar de uma saída à noite na companhia de uma pessoa especial.

Através do Instagram, a viúva de Diogo Jota partilhou um registo fotográfico ao lado de uma amiga, mostrando a cumplicidade que existe entre as duas.

"O meu date desta noite", escreveu Rute Cardoso na legenda da publicação, que assinala um momento de descanso e diversão.

A partilha surge depois de a jovem ter marcado presença numa emotiva homenagem a Diogo Jota e André Silva, no passado dia 9 de outubro.

Agora, Rute Cardoso voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento mais descontraído, desta vez na companhia de uma amiga.