"O Jota estaria muito orgulhoso": fãs rendidos à resiliência de Rute Cardoso

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Rute Cardoso continua a dar sinais de resiliência numa das fases mais difíceis da sua vida. Nas últimas semanas, a viúva de Diogo Jota tem partilhado vários momentos dedicados ao exercício físico, sobretudo treinos de força, mostrando uma determinação que tem sido amplamente elogiada pelos seguidores.

Nas imagens, Rute surge concentrada, a superar desafios físicos e a evidenciar uma grande capacidade de superação. A postura e a dedicação não passaram despercebidas nas redes sociais, onde se multiplicam as mensagens de apoio.

"Uma fonte inesgotável de inspiração e força!", escreveu um internauta. Outro destacou: "A mulher mais forte do mundo. Está a cuidar de si para ser forte e saudável pelos filhos. O Jota estaria muito orgulhoso." Já outra seguidora comentou: "Está a ir muito bem, querida. Quanta força e resiliência."

As publicações refletem um percurso de reconstrução pessoal após a morte trágica de Diogo Jota. O internacional português morreu na madrugada de 3 de julho do ano passado, aos 28 anos, num acidente de viação, em Espanha. No carro seguia também o irmão, André Silva, de 25 anos, que igualmente perdeu a vida. A tragédia aconteceu apenas 11 dias depois de Diogo Jota e Rute Cardoso terem celebrado o casamento, depois de uma relação de vários anos e de terem construído uma família com três filhos.

Desde então, Rute tem mantido uma presença discreta, mas os momentos que partilha mostram que o exercício físico se tornou também uma forma de cuidar de si própria. Para muitos seguidores, estes treinos representam muito mais do que uma rotina de fitness: simbolizam a coragem de continuar em frente, especialmente pelos filhos do casal.