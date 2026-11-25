A viúva do antigo internacional português partilhou um vídeo ligado à LUNA Esports e deixou uma mensagem especial em memória do marido. O equipamento da organização já está disponível no EA Sports FC 27.

Rute Cardoso voltou a homenagear Diogo Jota através de uma novidade que promete tocar o coração dos fãs do antigo internacional português.

A viúva do futebolista recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo dedicado à LUNA Esports, organização de desportos eletrónicos fundada pelo marido, revelando que o equipamento oficial da equipa já está disponível no EA Sports FC 27.

A acompanhar a publicação, Rute deixou uma mensagem carregada de simbolismo, que rapidamente se tornou o destaque da partilha. «Veste o legado do 20. O equipamento da LUNA Esports já está disponível no FC 27», escreveu.

A referência ao número 20, que Diogo Jota utilizou ao serviço da seleção nacional e do Liverpool, reforça o significado da iniciativa. Mais do que uma novidade relacionada com o videojogo, trata-se de uma forma de manter presente a memória do jogador e a paixão que tinha pelo futebol virtual.

Rute Cardoso dá continuidade ao projeto criado por Diogo Jota

A LUNA Esports foi fundada por Diogo Jota em 2021, tendo-se afirmado no universo dos desportos eletrónicos, nomeadamente nas competições de futebol virtual.

A ligação ao FC Porto, clube que o jogador representou na época 2016/17, ganhou uma nova dimensão em outubro de 2024, quando as duas entidades anunciaram uma parceria na área dos eSports.

Depois da morte do futebolista, em julho de 2025, Rute Cardoso assumiu a continuidade do projeto, procurando preservar uma das paixões que marcaram a vida do marido.

Em novembro do mesmo ano, o FC Porto e a LUNA Esports renovaram a parceria por mais duas temporadas, prolongando a colaboração até 2027.

A cerimónia contou com a presença de Rute Cardoso e do presidente dos dragões, André Villas-Boas, e ficou também marcada pela apresentação de uma camisola especial, com um emblema na manga que eterniza a imagem de Diogo Jota.

Na ocasião, o dirigente portista destacou a importância emocional da ligação entre as duas entidades e a paixão que o antigo jogador tinha pelos eSports.

Uma homenagem que continua a chegar aos fãs

A novidade agora anunciada por Rute Cardoso representa mais um capítulo na continuidade do legado de Diogo Jota.

Através da LUNA Esports, o nome do antigo internacional português permanece ligado ao futebol virtual, uma modalidade que acompanhou de perto e na qual investiu enquanto jogador profissional.

A mensagem deixada pela viúva, ao convidar os fãs a vestirem o legado do número 20, reforça essa ligação e transforma o equipamento da equipa numa homenagem que pode ser levada para dentro do videojogo.

Uma forma de manter viva a memória de Diogo Jota, que continua a inspirar os adeptos e todos aqueles que acompanharam o seu percurso.

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