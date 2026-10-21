Rute Cardoso e Diogo Jota
Rute Cardoso e Diogo Jota | Fotos: Instagram

"Onde quer que esteja...": Após superar desafio, Rute Cardoso recebe mensagem arrepiante sobre Diogo Jota
Mafalda Mourão
Hoje às 10:38

Sorridente, Rute Cardoso vive momento marcante!

"Grata por todo o amor": as novas imagens das férias de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, na Tailândia

Com companhia especial, Rute Cardoso mostra-se no outro lado do mundo!

As melhores fotografias de Rute Cardoso

Rute Cardoso superou o objetivo no Hyrox Valência, terminando a prova em 1h06. A conquista da viúva de Diogo Jota gerou elogios e mensagens emocionantes

Rute Cardoso voltou a surpreender no desporto. A viúva de Diogo Jota participou na mais recente edição do Hyrox Valência, em Espanha, e terminou a prova com um resultado melhor do que aquele a que se tinha proposto. A conquista foi partilhada nas redes sociais e motivou uma onda de mensagens de incentivo, incluindo várias referências ao antigo futebolista.

Depois de ter registado o tempo de 1h13 na prova do Estoril, Rute viajou até Espanha com um objetivo definido: concluir o desafio em menos de 1h10. Mas a atleta foi mais longe e terminou em 1h06, superando a meta que tinha estabelecido.

«Fomos mais além»: Rute Cardoso celebra resultado em Valência

Foi nas redes sociais que Rute Cardoso assinalou a conquista, mostrando-se satisfeita com o resultado alcançado.

«Hyrox Valência: superado. O objetivo era fazer sub 70, mas fomos mais além e conseguimos fazer em 01:06! Obrigada ao meu parceiro por acreditar e puxar por mim do início ao fim», escreveu a nortenha.

Na publicação, a viúva de Diogo Jota fez ainda questão de agradecer ao personal trainer Miguel Carvalho, que a acompanhou durante a prova.

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«Vamos a um novo desafio?», rematou, deixando no ar a possibilidade de voltar a participar numa competição do género.

Seguidores elogiam dedicação e espírito de superação

A conquista de Rute Cardoso não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio e admiração pelo resultado alcançado.

«Pra cima minha amiga!», «Que inspiração» e «Que incrível que tu és 🥰 parabéns por mais uma prova superada!» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Também houve quem destacasse a dedicação demonstrada pela atleta ao longo da preparação. «Sou um privilegiado por ter estado do vosso lado e ver-vos a superar mais uma prova! E é sempre bom ver de perto toda a tua dedicação, superação e humildade. És muito especial», escreveu um dos utilizadores.

«Muitos parabéns, Rute 👏👏 És uma inspiração para todas nós, a tantos níveis, obrigada ❤️🙏 Go, girl» e «Um exemplo de superação» foram outras das mensagens publicadas.

«Onde quer que esteja, o Diogo Jota está muito orgulhoso de ti»

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Entre os comentários, houve também quem recordasse Diogo Jota, que morreu em julho de 2025, numa mensagem que tocou particularmente os seguidores.

«Onde quer que esteja, o Diogo Jota está muito orgulhoso de ti», escreveu um utilizador, associando a conquista desportiva de Rute à memória do antigo internacional português.

Outros seguidores deixaram palavras de incentivo, destacando a importância do exercício físico e da determinação nos momentos difíceis.

«Força é uma inspiração para muita gente que possa estar a passar menos bem», comentou um utilizador. Outro escreveu: «A par com os seus filhos, o desporto salvou-a, é um refúgio e calma no meio da tormenta».

As mensagens refletem o carinho que muitos seguidores continuam a demonstrar por Rute Cardoso, que tem partilhado alguns momentos do seu percurso desportivo nas redes sociais.

Com o objetivo inicial ultrapassado e um novo desafio lançado, a atleta parece preparada para continuar a testar os seus limites.

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