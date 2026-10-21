"Onde quer que esteja...": Após superar desafio, Rute Cardoso recebe mensagem arrepiante sobre Diogo Jota

Com companhia especial, Rute Cardoso mostra-se no outro lado do mundo!

"Grata por todo o amor": as novas imagens das férias de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, na Tailândia

Rute Cardoso voltou a surpreender no desporto. A viúva de Diogo Jota participou na mais recente edição do Hyrox Valência, em Espanha, e terminou a prova com um resultado melhor do que aquele a que se tinha proposto. A conquista foi partilhada nas redes sociais e motivou uma onda de mensagens de incentivo, incluindo várias referências ao antigo futebolista.

Depois de ter registado o tempo de 1h13 na prova do Estoril, Rute viajou até Espanha com um objetivo definido: concluir o desafio em menos de 1h10. Mas a atleta foi mais longe e terminou em 1h06, superando a meta que tinha estabelecido.

«Fomos mais além»: Rute Cardoso celebra resultado em Valência

Foi nas redes sociais que Rute Cardoso assinalou a conquista, mostrando-se satisfeita com o resultado alcançado.

«Hyrox Valência: superado. O objetivo era fazer sub 70, mas fomos mais além e conseguimos fazer em 01:06! Obrigada ao meu parceiro por acreditar e puxar por mim do início ao fim», escreveu a nortenha.

Na publicação, a viúva de Diogo Jota fez ainda questão de agradecer ao personal trainer Miguel Carvalho, que a acompanhou durante a prova.

«Vamos a um novo desafio?», rematou, deixando no ar a possibilidade de voltar a participar numa competição do género.

Seguidores elogiam dedicação e espírito de superação

A conquista de Rute Cardoso não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio e admiração pelo resultado alcançado.

«Pra cima minha amiga!», «Que inspiração» e «Que incrível que tu és 🥰 parabéns por mais uma prova superada!» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Também houve quem destacasse a dedicação demonstrada pela atleta ao longo da preparação. «Sou um privilegiado por ter estado do vosso lado e ver-vos a superar mais uma prova! E é sempre bom ver de perto toda a tua dedicação, superação e humildade. És muito especial», escreveu um dos utilizadores.

«Muitos parabéns, Rute 👏👏 És uma inspiração para todas nós, a tantos níveis, obrigada ❤️🙏 Go, girl» e «Um exemplo de superação» foram outras das mensagens publicadas.

«Onde quer que esteja, o Diogo Jota está muito orgulhoso de ti»

Entre os comentários, houve também quem recordasse Diogo Jota, que morreu em julho de 2025, numa mensagem que tocou particularmente os seguidores.

«Onde quer que esteja, o Diogo Jota está muito orgulhoso de ti», escreveu um utilizador, associando a conquista desportiva de Rute à memória do antigo internacional português.

Outros seguidores deixaram palavras de incentivo, destacando a importância do exercício físico e da determinação nos momentos difíceis.

«Força é uma inspiração para muita gente que possa estar a passar menos bem», comentou um utilizador. Outro escreveu: «A par com os seus filhos, o desporto salvou-a, é um refúgio e calma no meio da tormenta».

As mensagens refletem o carinho que muitos seguidores continuam a demonstrar por Rute Cardoso, que tem partilhado alguns momentos do seu percurso desportivo nas redes sociais.

Com o objetivo inicial ultrapassado e um novo desafio lançado, a atleta parece preparada para continuar a testar os seus limites.