Rute Cardoso abre o coração: viúva de Diogo Jota explica o que mudou em novembro do ano passado
Numa partilha rara, Rute Cardoso confidencia a mudança que fez na sua vida depois da perda do marido, Diogo Jota
Rute Cardoso tem-se dedicado, e muito, à prática de exercício físico, principalmente depois da morte do marido, Diogo Jota, num trágico acidente de viação no verão do ano passado. Agora, a viúva do futebolista fez uma confissão rara sobre esta "paixão", que nasceu da necessidade de ocupar mais o seu tempo depois da perda.
Num vídeo partilhado no Instagram nesta terça-feira, 25 de agosto, Rute Cardoso mostra-se num dos seus desafios do Hybrid, ao lado do personal trainer Miguel Carvalho.
“Comecei a correr no ano passado, no final de novembro, como um desafio para conseguir também acalmar um bocadinho a cabeça. Já praticava musculação, então foi juntar tudo”, confidenciou, referindo-se ao facto de ter perdido a sua cara-metade.
Aos 30 anos, Rute Cardoso voltou a superar-se em mais um desafio desportivo, que decorreu no passado dia 22 de Agosto, no Autódromo do Estoril.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos de Rute Cardoso