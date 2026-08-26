Rute Cardoso, viúva do futebolista Diogo Jota
Rute Cardoso, viúva do futebolista Diogo Jota

Rute Cardoso abre o coração: viúva de Diogo Jota explica o que mudou em novembro do ano passado
Mafalda Mourão
Há 3h e 41min
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Numa partilha rara, Rute Cardoso confidencia a mudança que fez na sua vida depois da perda do marido, Diogo Jota

Rute Cardoso tem-se dedicado, e muito, à prática de exercício físico, principalmente depois da morte do marido, Diogo Jota, num trágico acidente de viação no verão do ano passado. Agora, a viúva do futebolista fez uma confissão rara sobre esta "paixão", que nasceu da necessidade de ocupar mais o seu tempo depois da perda.

Num vídeo partilhado no Instagram nesta terça-feira, 25 de agosto, Rute Cardoso mostra-se num dos seus desafios do Hybrid, ao lado do personal trainer Miguel Carvalho.

“Comecei a correr no ano passado, no final de novembro, como um desafio para conseguir também acalmar um bocadinho a cabeça. Já praticava musculação, então foi juntar tudo”, confidenciou, referindo-se ao facto de ter perdido a sua cara-metade.

Aos 30 anos, Rute Cardoso voltou a superar-se em mais um desafio desportivo, que decorreu no passado dia 22 de Agosto, no Autódromo do Estoril.

Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos de Rute Cardoso

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