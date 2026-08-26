Rute Cardoso abre o coração: viúva de Diogo Jota explica o que mudou em novembro do ano passado

Há 15 anos, ela nunca acreditaria que o amigo famoso viria a ser o pai da sua filha

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O que é feito de Oceano? Aos 63 anos, esta é a vida do antigo craque do Sporting e da Seleção. E a idade não passa por ele

Poucos sabem, mas o médico português que conquistou Luísa Sonza tem um pai famoso

Rute Cardoso tem-se dedicado, e muito, à prática de exercício físico, principalmente depois da morte do marido, Diogo Jota, num trágico acidente de viação no verão do ano passado. Agora, a viúva do futebolista fez uma confissão rara sobre esta "paixão", que nasceu da necessidade de ocupar mais o seu tempo depois da perda.

Num vídeo partilhado no Instagram nesta terça-feira, 25 de agosto, Rute Cardoso mostra-se num dos seus desafios do Hybrid, ao lado do personal trainer Miguel Carvalho.

“Comecei a correr no ano passado, no final de novembro, como um desafio para conseguir também acalmar um bocadinho a cabeça. Já praticava musculação, então foi juntar tudo”, confidenciou, referindo-se ao facto de ter perdido a sua cara-metade.

Aos 30 anos, Rute Cardoso voltou a superar-se em mais um desafio desportivo, que decorreu no passado dia 22 de Agosto, no Autódromo do Estoril.