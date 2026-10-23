Rute Cardoso emociona ao recordar o dia que mudou a sua vida com Diogo Jota

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Rute Cardoso voltou a recordar Diogo Jota nas redes sociais com uma publicação repleta de simbolismo. A viúva do futebolista partilhou uma imagem especial para assinalar uma data marcante na história de amor do casal.

A fotografia mostra um pôr do sol imponente e inclui dois elementos simples, mas carregados de significado: um coração branco e o número romano XIV.

A publicação surge a 22 de outubro, precisamente 14 anos depois do início da relação entre Rute Cardoso e Diogo Jota, que começou a 22 de outubro de 2012.

Sem precisar de muitas palavras, a imagem assinala a importância da data e recorda a história que uniu o casal ao longo dos anos.

Rute Cardoso recorda Diogo Jota com imagem simbólica

A partilha foi feita num momento particularmente significativo para Rute Cardoso, que perdeu o marido a 3 de julho de 2025.

O pôr do sol, acompanhado pelo coração branco e pelo número romano XIV, marcou a publicação dedicada à data que assinala 14 anos desde o início da relação.

A escolha de uma imagem simples, sem uma mensagem extensa, deixa o simbolismo dos elementos falar por si.

Uma data marcante na história do casal

Rute Cardoso e Diogo Jota começaram a namorar a 22 de outubro de 2012. Desde então, construíram uma vida em comum, acompanhando diferentes etapas pessoais e profissionais do futebolista.

A morte de Diogo Jota, em julho de 2025, deixou a família, os amigos e os adeptos de futebol de luto. Agora, nesta data especial, a publicação de Rute Cardoso volta a trazer a história do casal para o centro das atenções.