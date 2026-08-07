Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, partilha o lado mais privado do seu dia a dia

Rute Cardoso gosta seguir um estilo de vida ativo e saudável, mas depois da morte do marido, Diogo Jota, refugiou-se ainda mais na prática de exercícios físico.

Nas redes sociais, são várias as partilhas que faz a treinar e uma das mais recente tornou-se bastante divertida. Na quinta-feira, 6 de agosto, a viúva do jovem futebolista, que morreu num trágico acidente de viação, publicou um vídeo com o seu personal trainer, Filipe Morais.

Numa das partilhas, Rute Cardoso coloca-se em cima do profissional para que este faça flexões com peso, mas a tarefa dificulta-se. "És muito pesada", oouve-se Filipe Morais. "Estás a chamar-me de gorda?", reagiu Rute Cardoso. "Pesada e gorda são coisas diferentes", retorquiu de imediato o PT.

Depois, foi a vez de Rute Cardoso também mostrar os seus dotes e o personal trainer deixou-lhe um aviso. "Ai de ti que digas 'já chega'. Sem guinchinhos", disse.

Pode ver aqui o momento: