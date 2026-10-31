Um ano após a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso volta a sorrir em companhia especial: "O brilho nos olhos..."

Viúva de Diogo Jota partilhou imagens das férias com os três filhos e amigos. A publicação, pouco habitual pela exposição da sua vida pessoal, recebeu uma onda de carinho e mensagens de apoio.

Rute Cardoso voltou a abrir uma pequena janela sobre a sua vida privada. Mais de um ano depois da morte de Diogo Jota, a viúva do antigo internacional português partilhou novas fotografias de uns dias de férias, onde surge na companhia dos três filhos e de amigos. Uma publicação que rapidamente conquistou a atenção dos seguidores e que deixou um detalhe particularmente evidente: os sorrisos e a cumplicidade de uma família que continua a encontrar motivos para aproveitar os pequenos momentos.

A partilha não passou despercebida. Nas imagens, multiplicam-se os registos de dias de descontração, com a família a aproveitar o tempo em conjunto. Entre os momentos captados, há espaço para brincadeiras, diversão e demonstrações de carinho, num ambiente que transmite tranquilidade e felicidade.

É uma exposição menos habitual da intimidade de Rute Cardoso, que, desde a morte do marido, tem mantido uma postura relativamente discreta no que diz respeito à vida familiar. Embora continue presente nas redes sociais, são sobretudo os desafios desportivos e os treinos que têm marcado muitas das suas publicações.

Desta vez, porém, o destaque foi para a família. E os seguidores fizeram questão de deixar mensagens de carinho, admiração e incentivo à jovem mãe.

«O brilho nos olhos desses miúdos, não tem preço. És uma mãe guerreira», escreveu uma das seguidoras. «Tão bom ver-te sorrir» e «que família linda» foram outros dos comentários deixados na publicação.

A semelhança dos três filhos com o pai também não passou despercebida. «A pequenina é idêntica ao pai!», observou uma internauta, enquanto outra destacou: «Os filhos do Diogo estão cada vez mais parecidos a ele». «Esse menino do meio é a fotocópia do pai», acrescentou ainda uma seguidora.

Entre as muitas mensagens, houve também quem recordasse o antigo futebolista e deixasse palavras de força a Rute: «O Diogo está orgulhoso da mãe que és e dos filhos que têm», «O Diogo vive nessas três crianças lindas» e «O Diogo está a olhar por vocês» foram algumas das declarações que se multiplicaram.

«Tens um anjo lá em cima orgulhoso de ti. Não és forte, és uma fortaleza» e «Nunca vão caminhar sozinhos!» foram outras das mensagens que traduzem o carinho que os seguidores continuam a demonstrar pela família.

O desporto como refúgio depois da perda de Diogo Jota

Desde a morte de Diogo Jota, a 3 de julho de 2025, Rute Cardoso tem procurado reconstruir a sua rotina ao lado dos três filhos: Dinis, Duarte e Mafalda. O futebolista morreu aos 28 anos, num acidente de viação em Espanha, no qual também perdeu a vida o irmão, André Silva.

A tragédia aconteceu apenas 11 dias depois de Diogo Jota e Rute Cardoso terem celebrado o casamento, a 22 de junho de 2025, depois de uma relação que começou ainda na adolescência.

Ao longo dos últimos meses, o exercício físico ganhou um lugar de destaque na vida da viúva do jogador. Em agosto deste ano, Rute falou sobre a forma como o desporto a tem ajudado a enfrentar os momentos mais difíceis, revelando que começou a correr no final de novembro de 2025, numa tentativa de «acalmar um bocadinho a cabeça».

Também em dezembro do ano passado participou na Corrida de São Silvestre do Porto, onde percorreu cerca de dez quilómetros com o número 20 ao peito, numa homenagem simbólica ao antigo jogador do Liverpool.

Agora, com estas novas fotografias, Rute Cardoso mostrou um outro lado dos seus dias: o tempo passado com os filhos, os amigos e os momentos de descontração em família.

Uma partilha que foi muito além das imagens e que voltou a demonstrar o carinho que continua a existir em torno da família de Diogo Jota.