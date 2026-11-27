O antes e o depois de Ruth Marlene

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

Ruth Marlene está a preparar um projeto muito especial, numa altura particularmente delicada da sua vida. Depois de meses marcados por dificuldades pessoais e problemas de saúde emocional, a cantora prepara-se para partilhar a sua história num livro. Mas há um motivo que torna esta obra ainda mais significativa: a artista não quer falar apenas de si. Quer chegar a todos aqueles que já sentiram medo, tristeza, solidão ou até vontade de desistir.

A novidade foi revelada por Maya, na mais recente emissão de «Noite das Estrelas», da CMTV. A apresentadora surpreendeu os restantes comentadores ao anunciar que Ruth Marlene está a escrever um livro, no qual pretende transformar algumas das experiências mais difíceis da sua vida numa mensagem de identificação e esperança.

«Ruth Marlene está a escrever um livro, um livro em que não fala apenas dela, mas de todas as pessoas que, em algum momento da vida, sentiram medo, tristeza, solidão ou vontade de desistir», revelou Maya.

A comunicadora explicou ainda que a cantora encara este projeto como uma oportunidade de chegar a quem esteja a atravessar momentos semelhantes.

«A Ruth conta a sua história, mas é uma história que ela sente como não sendo apenas dela. E diz também Ruth que, ao escrever este livro, espera que quem o leia possa identificar-se e, se houver alguma coisa que ela diz que possa ajudar, então vale a pena escrever o livro», acrescentou.

Mais do que uma autobiografia, a obra pretende, assim, assumir-se como um testemunho sobre fragilidade emocional, sofrimento e capacidade de continuar, mesmo quando os dias parecem particularmente difíceis.

Para já, não foram divulgados o título do livro, a data de lançamento ou a editora responsável pela publicação.

Ruth Marlene esteve perto de destruir o livro e as suas músicas

A novidade ganha uma dimensão ainda mais emotiva quando recordamos um dos últimos desabafos da artista.

A 12 de novembro, Ruth Marlene recorreu às redes sociais para falar sobre uma recaída na depressão e no burnout, admitindo que atravessava uma fase particularmente complicada.

Nessa altura, a cantora revelou que esteve muito perto de deitar por terra o trabalho criativo que vinha a desenvolver.

«Há dois dias, num momento de grande fragilidade, estive prestes a rasgar as páginas do meu livro e a destruir as minhas músicas. Não cheguei a fazê-lo», contou.

A artista explicou que uma chamada de alguém próximo acabou por ajudá-la a recuperar a confiança e a vontade de continuar.

«Uma chamada de alguém que foi como um anjo de luz ajudou-me a acreditar outra vez em mim e na minha voz», acrescentou.

A revelação mostra que o livro não é um projeto que tenha surgido apenas agora. Ruth já estava a trabalhar na obra, mas chegou a questionar a continuidade do manuscrito num dos momentos mais difíceis que atravessou.

Apesar das dificuldades, a cantora garantiu que continuava a escrever, compor e gravar, procurando avançar «um passo de cada vez».

Uma fase difícil marcada pela depressão, pelo burnout e por questões familiares

Nos últimos meses, Ruth Marlene tem falado abertamente sobre os problemas emocionais que enfrenta. A cantora revelou que luta contra a depressão e o esgotamento há cerca de dois anos, tendo admitido recentemente uma recaída.

A artista associou o agravamento do seu estado emocional, entre outros fatores, à pressão relacionada com questões que envolvem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e as filhas, Morgana e Luana.

Num dos seus testemunhos, explicou que, apesar das dificuldades, procura continuar presente na vida das duas meninas.

«Mesmo doente, ao longo destes dois anos, tenho estado sempre presente para as minhas filhas. Amo-as e continuo a fazer o melhor que consigo por elas», afirmou.

A situação familiar tem sido acompanhada publicamente, mas importa distinguir as declarações da cantora sobre o processo de qualquer conclusão sobre a avaliação das autoridades. Não são conhecidos, de forma independente, todos os elementos envolvidos.

O que é certo é que Ruth tem escolhido partilhar parte da sua vulnerabilidade com os seguidores, numa tentativa de dar voz ao sofrimento que diz estar a viver.

Depressão e burnout: quando pedir ajuda também é um sinal de força

A decisão de transformar experiências pessoais num livro surge num contexto em que a saúde mental continua a ser um tema fundamental de saúde pública.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase uma em cada sete pessoas vive com uma perturbação mental. A organização sublinha também que existem formas eficazes de prevenção e tratamento, embora muitas pessoas continuem sem acesso aos cuidados de que necessitam.

Em Portugal, o SNS 24 explica que o burnout é uma síndrome associada ao stress crónico no contexto profissional, que pode provocar exaustão física, emocional e mental, além de uma diminuição da capacidade de lidar com as exigências do trabalho.

É importante distinguir o esgotamento profissional da depressão, uma vez que são condições diferentes e não devem ser utilizadas como sinónimos.

O tema ganha especial relevância quando figuras públicas decidem falar abertamente sobre as suas dificuldades. Ao partilharem experiências pessoais, podem contribuir para diminuir o estigma associado à saúde mental e incentivar outras pessoas a procurar apoio.

No caso de Ruth Marlene, a intenção anunciada é precisamente essa: fazer com que alguém que esteja a atravessar uma fase difícil possa encontrar nas suas palavras um sentimento de identificação ou uma razão para não enfrentar tudo em silêncio.

Entre páginas que quase foram destruídas e uma história que agora quer partilhar com o mundo, a cantora prepara-se para dar um novo significado a um capítulo particularmente difícil da sua vida.