Henrique de Carvalho assinalou o primeiro aniversário do filho com uma fotografia especial e uma declaração de amor que emocionou os seguidores. O pequeno Mateus conquistou os fãs.

Dia de festa na família de Ruy de Carvalho! Mateus, filho de Henrique de Carvalho e Catarina Siqueira, celebra o seu primeiro aniversário e foi precisamente o pai quem assinalou a data de uma forma muito especial nas redes sociais.

O neto do veterano ator partilhou uma fotografia ternurenta do menino, que está a conquistar os seguidores. Na imagem, Mateus surge com um ar irresistível e uns expressivos olhos azuis que não passaram despercebidos a quem acompanha a família.

Mas não foi apenas a fotografia que chamou a atenção. Henrique de Carvalho fez questão de acompanhar a publicação com uma declaração profundamente emotiva, revelando o amor que sente pelo filho.

«Feliz aniversário Mateus 🎉🥳 O meu amor por ti ecoará pela eternidade. A minha missão és tu ❤️», escreveu o ator na legenda da imagem.

E as reações não tardaram! A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, com amigos e fãs a deixarem os parabéns ao pequeno Mateus e à família.

«Que coisa mais linda meu Deus 😍», «Que olhos lindos», «Olhinhos irresistíveis», «Perfeitinho e lindo» e «Muitos parabéns, que amor que é o vosso filho» foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.

Também houve quem não esquecesse os pais e a irmã mais velha do menino. «Muitos parabéns ao Mateus, aos papás e mana» e «Parabéns a essa gatão! E aos papás ❤️» são outros dos comentários que se multiplicaram na publicação.

Mateus é fruto de um amor entre atores

O pequeno Mateus é fruto da relação de Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho, com a atriz Catarina Siqueira. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum a 19 de novembro de 2025, tendo anunciado o nascimento nas redes sociais com uma mensagem particularmente carinhosa: «O nosso perfeitinho. Mateus».

A chegada do menino foi também motivo de enorme felicidade para Ruy de Carvalho, que se tornou bisavô pela quinta vez. Na altura, o ator não escondeu a emoção e descreveu a chegada do bebé como mais uma bênção.

A ligação entre o pequeno Mateus e o bisavô já tinha proporcionado momentos de grande ternura. Um dos mais especiais foi o primeiro encontro entre os dois, partilhado por Henrique de Carvalho, que recordou esse instante como uma das memórias mais bonitas da sua vida.

Agora, no primeiro aniversário do menino, é a vez de uma nova fotografia de família conquistar os seguidores e recordar que, por vezes, os momentos mais simples são também os mais especiais.