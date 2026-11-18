"Fez-se história": Ruy de Carvalho regressa aos palcos e estas são as imagens de uma "noite mágica"!

Ruy de Carvalho em momento ternurento com o bisneto

Ruy de Carvalho viveu um momento especial na noite do passado sábado, 14 de novembro. Aos 99 anos, o veterano ator português marcou presença na inauguração de um espaço que recebeu o seu nome, na Marinha Grande. De cadeira de rodas e com um grande sorriso, protagonizou um momento de homenagem que contou também com a presença de Cláudia Vieira.

A cerimónia decorreu nas instalações da Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, na localidade da Ordem, onde foi oficialmente inaugurada a Sala Ruy de Carvalho.

O espaço pretende ser um novo ponto de encontro dedicado à cultura e às artes performativas, numa iniciativa que reconhece o percurso de uma das figuras mais acarinhadas da representação nacional.

O momento foi apresentado por Cláudia Vieira, que não escondeu a emoção por ter feito parte desta homenagem. A atriz recorreu posteriormente às redes sociais para partilhar algumas imagens da ocasião e deixar palavras especiais.

«A Sala Ruy de Carvalho, na Sociedade de Beneficência e Recreio 1.º de Janeiro, na Marinha Grande, está oficialmente inaugurada! E foi uma enorme honra poder apresentar este momento tão especial!», começou por escrever.

Cláudia Vieira destaca força da comunidade após a tempestade Kristin

Na mesma publicação, Cláudia Vieira destacou ainda o significado especial da inauguração, tendo em conta os estragos provocados pela tempestade Kristin na região.

«Depois de toda a destruição deixada pela tempestade Kristin, foi emocionante testemunhar a força de uma comunidade que arregaçou as mangas, se uniu e encontrou na cultura mais um motivo para recomeçar», partilhou.

A apresentadora e atriz confessou também ter ficado impressionada com a capacidade de entreajuda da população.

«Estar tão perto destas pessoas permitiu-me sentir uma capacidade de entreajuda e uma resiliência que vão muito além das palavras. E que levo comigo», acrescentou.

Cláudia Vieira deixou ainda um agradecimento à Folhas Platónicas Associação Cultural, responsável pelo contributo para a concretização deste momento.

«Porque a arte é a ferramenta de união, de história e esperança de que é sempre possível recomeçar», concluiu.

As imagens de Ruy de Carvalho que estão a marcar o momento

Também a Rádio RCM 96 - Marinha Grande partilhou imagens da inauguração, através da sua página oficial de Facebook.

No vídeo divulgado, Ruy de Carvalho surge de cadeira de rodas, com um sorriso no rosto, enquanto participa no momento simbólico do corte da fita. O ator esteve acompanhado por alguns dos associados com mais anos de ligação à coletividade.

A inauguração assinalou assim uma homenagem ao artista, mas também o início de uma nova etapa para a associação e para a dinamização cultural da região.

Uma carreira de mais de oito décadas

Nascido a 1 de março de 1927, em Lisboa, Ruy de Carvalho celebrou 99 anos em março deste ano. Com uma carreira que ultrapassa as oito décadas, é uma das figuras mais importantes da história do teatro português.

Estreou-se profissionalmente no Teatro Nacional D. Maria II, em 1947, e construiu um percurso que passou pelo teatro, cinema e televisão, dando vida a algumas das personagens mais marcantes da ficção nacional.

Mesmo depois de tantos anos de carreira, continua ligado à representação e aos palcos, mantendo uma relação especial com o público português.

A inauguração da sala que agora leva o seu nome é mais uma homenagem a um percurso artístico que marcou várias gerações e que continua a ser reconhecido.