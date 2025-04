Viajámos durante uma semana só de mochila. Foi isto que nos permitiu levar mais roupa

Este artigo pode conter links afiliados*

Viajar é dos maiores prazeres da vida, mas também pode sair caro. Para nós, poupar nos detalhes faz toda a diferença — e um dos maiores é a bagagem. Conseguimos passar uma semana fora, com voos de ida e volta da Ryanair, levando apenas uma mochila que cumpre as medidas exigidas pela companhia aérea. Parece impossível? A verdade é que levámos tudo o que precisávamos — com uma pequena ajuda que fez toda a diferença: uma almofada com fecho que serve também para guardar roupa.

Na mochila, levámos apenas o essencial e o mais volumoso: dois pares de calças de ganga, algumas camisolas, chinelos para o hotel e o necessaire. A surpresa foi mesmo a almofada — que por fora parece uma almofada de pescoço normal, mas por dentro esconde um compartimento generoso. Lá dentro encaixámos a roupa interior, meias, pijama, três camisolas de alças finas e até um impermeável, tudo enrolado em formato compacto. Além disso, ainda serviu para descansar durante o voo, mesmo sem estar à janela.

O mais interessante é que, além de servir para dormir, a almofada acaba por funcionar como uma extensão da bagagem, permitindo levar mais roupa sem ultrapassar os limites da companhia aérea. A abertura larga facilita o enchimento, o tecido é confortável ao toque e fácil de limpar, e a alça ajustável torna-a prática de transportar ou de prender à mochila.

