“Comprámos por causa das medidas para Ryanair, é genial”. Vai fazer um brilharete com esta mala de cabine

Viajar com a Ryanair implica respeitar ao milímetro as dimensões da bagagem de cabine — e esta mala cumpre exatamente o que promete: 55 x 40 x 20 cm. Mais do que isso, destaca-se pelo aspeto cuidado, pelas cores apelativas (como o tom menta) e pela funcionalidade que conquista quem a usa. “Comprámos por causa das medidas para Ryanair, e genial”, lê-se numa das avaliações. Outra reforça: “Muito bonita e cómoda, sobretudo no aeroporto”.

Com 44 litros de capacidade, pesa apenas 2,7 kg, o que significa mais margem para o conteúdo. É feita num plástico rígido e resistente, ideal para suportar os impactos típicos das viagens. As quatro rodas duplas com rotação de 360º deslizam com facilidade e ajudam a manobrar a mala sem esforço, mesmo em pisos irregulares. “Material resistente, rodas giram muito bem, e tem ainda fecho com código integrado”, escreve quem já testou.

O interior é forrado, com compartimentos separados por fechos que mantêm tudo organizado. O fecho numérico incorporado evita preocupações durante o transporte. “Uso-a há mais de um ano e continua impecável… pelo preço que tem, vale mesmo a pena”, resume uma das avaliações. Atualmente a 40€, esta mala não só passa nos testes de cabine da Ryanair como tem conquistado lugar entre as mais bem avaliadas da Amazon.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.