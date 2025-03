Da Seaside à Zara: os sapatos de meia-estação que todas queremos depois de arrumarmos as botas

Imprensa internacional aponta as oito cidades portuguesas mais bonitas

Finalmente, o bom tempo chegou e com ele a oportunidade de deixarmos as botas de lado e apostar em calçado mais leve, elegante e confortável. A primavera convida-nos a renovar o guarda-roupa e, claro, a atualizar os sapatos que usamos no dia a dia.

Este ano, as sabrinas estilo Mary Jane continuam a ser uma aposta forte, combinando charme clássico com um toque contemporâneo. Modelos em verniz, veludo e padrões ousados – como floral, leopardo e zebra – prometem dominar as ruas em 2025, tornando-se a escolha perfeita para quem quer andar confortável.

Chegou o momento de dar um descanso às botas e abraçar o calçado primaveril. Para ajudar na escolha, reunimos uma seleção das melhores Mary Janes, desde a Seaside à Zara, tem opções para todos os gostos e são todas super giras. Percorra a galeria acima e descubra os modelos que vão marcar esta estação.