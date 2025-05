Para quem ainda não quer sandálias, estas são as sabrinas mais giras do momento

Sandálias rasas ou sandálias de salto, da Seaside à Zara: estas são as nossas favoritas

As sabrinas do momento

O calor já se faz sentir com força e, com ele, chega a vontade de trocar os sapatos pesados por algo mais leve, fresco e, claro, estiloso. É tempo de dar lugar a opções mais arejadas.

Se é daquelas pessoas que prefere manter os pés tapados, mas não quer passar calor, temos boas notícias: este verão há muitas alternativas cheias de pinta. As sabrinas estilo Mary Jane continuam na linha da frente das tendências.

Com materiais como o verniz brilhante, o veludo suave ou padrões que não passam despercebidos — pense em flores vibrantes, animal print ousado ou até mesmo zebras estilizadas —, estas sabrinas prometem ser as protagonistas dos looks de verão de 2025.

E porque sabemos que nem sempre é fácil escolher entre tantos modelos, reunimos as melhores sugestões das lojas mais populares. Da Seaside à Zara, há opções para todos os gostos — e todas com aquele toque cool que combina com qualquer outfit de verão.

Veja a galeria acima.