Andámos até agora a colocar mal o saco no caixote do lixo

Colocar o saco do lixo é sempre uma tarefa simples e intuitiva, mas sabia que a maioria das pessoas faz isso da forma menos prática?

O truque para evitar que as bordas fiquem fora do sítio e garantir um ajuste perfeito ao caixote foi revelado pela criadora de conteúdos @ninadicass, que partilhou um vídeo no Instagram a demonstrar a técnica correta.

Em vez de abrir o saco e colocá-lo dentro do caixote como habitualmente, o método sugerido é o inverso: primeiro, vire o saco do lixo ao contrário, prenda as pegas à volta da borda do caixote e, só depois, empurre o resto do saco para dentro. Assim, o saco fica bem fixo, sem excesso de plástico a sobrar e sem riscos de deslizar ou sair do sítio.

Veja o vídeo na íntegra e perceba como se faz: