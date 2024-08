Anda a colocar mal os sacos do lixo no caixote. É assim que tem de fazer

A internet é um mundo de dicas e truques para facilitar o nosso dia a dia. Quer se procure qual a melhor forma de tirar uma determinada nódoa da roupa ou até qual é a forma correta de se limpar o fogão, a resposta está à distância de uns quantos cliques. O que também acontece quando navegamos nas redes sociais é que, por vezes, descobrimos que andámos a fazer algo errado a vida toda, como pôr o saco do lixo no caixote.

Se calhar está neste momento a analisar a forma como coloca o saco do lixo no caixote e está a pensar que não há forma de o estar a fazer erradamente. Até pode ser o caso. No entanto, temos a certeza que não sabia que o saco nunca percebeu que o lado de fora do saco é, na verdade, o de dentro.

Foi no TikTok que o vídeo a mostrar como é que se põe o saco do lixo corretamente ficou viral, que já conta com mais de 3 milhões de likes. Foi a criadora de conteúdos @Ch0zi que publicou a mostrar como é que se deve colocar o saco e é muito simples.

Em vez de simplesmente abrir o saco e colocá-lo, dobrando as abas para fora, depois de abrir o saco, coloque-o de cabeça para baixo, com a abertura à volta do caixote, “como um chapéu”, refere a criadora de conteúdos. Depois empurre o saco para dentro, virando-o ao contrário. Pode ver como se faz no vídeo abaixo.

Desta forma, os acabamentos ficam para dentro e é mais fácil de colocar o saco do lixo no caixote.