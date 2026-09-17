Nunca mais deite fora os sacos de papel. Esta transformação vai mudar o seu roupeiro

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Quantas vezes acabamos por guardar sacos de papel em casa sem saber muito bem o que fazer com eles? Em vez de os deixar esquecidos numa gaveta ou deitá-los fora, há uma forma simples de lhes dar uma segunda vida e ainda ajudar a manter o armário mais organizado.

A ideia foi partilhada por Milania, a criadora da conta de Instagram @milania_mi_mi, que reúne mais de 180 mil seguidores e partilha regularmente sugestões para o dia a dia, desde atividades para crianças e receitas simples a produtos e ideias práticas para a casa.

Num dos seus vídeos, a criadora mostra como transformar sacos de papel comuns em pequenos organizadores que podem ser usados no interior de armários. O truque é simples, não exige materiais complicados e permite reaproveitar algo que, de outra forma, poderia acabar no lixo.

Além de ser uma solução económica, esta é também uma daquelas dicas que pode fazer diferença na organização de pequenos espaços. Os sacos podem ganhar uma nova função e servir para separar e guardar diferentes objetos, ajudando a evitar aquela sensação de desarrumação dentro das gavetas e prateleiras.