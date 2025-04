Férias de Cristina Ferreira inspiraram-nos. E recriámos o sonho num destino muito mais perto e económico

Cristina Ferreira viveu recentemente um dos maiores sonhos de muitos viajantes: um safari no Serengeti. As partilhas da apresentadora deslumbraram e deixaram-nos a sonhar. Por isso, investigámos e descobrimos: existe um destino, muito mais perto de nós e muito mais económico, que permite ver os mesmos animais e sentir algumas das emoções de quem está em solo africano.

Falamos do Parque Natural de Cabárceno, o segredo mais selvagem de Espanha, a apenas 15 minutos de Santander. Trata-se de um pequeno paraíso de 750 hectares, onde os animais vivem em liberdade, como se estivessem nas planícies africanas, mas a poucas horas de Portugal.

Um safari em versão ibérica (mas com espírito africano)

Ao contrário dos jardins zoológicos convencionais, o Cabárceno não é um parque com jaulas ou barreiras. É um território naturalizado, criado sobre uma antiga mina de ferro a céu aberto, com desfiladeiros acentuados, lagos de águas calmas e formações rochosas que parecem saídas de outro planeta.

Neste refúgio, os animais vivem com o máximo de liberdade possível, garantem os responsáveis do parque. Os animais têm conflitos por território, caçam, reproduzem-se …. Tudo como na verdadeira savana. É a vida selvagem em estado puro — com a vantagem de estar muito mais perto de nós e ser muito mais barato lá chegar.

Um dia (ou mais) a viver em modo natureza

Mais de 20 quilómetros de estrada serpenteiam o parque e levam os visitantes por entre habitats que recriam os cinco continentes. Há zonas de piquenique, restaurantes, miradouros, rotas botânicas e até um parque infantil.

Podemos ainda explorar o parque com a ajuda de um mapa interativo ou do Google Maps, escolhendo o animal que queremos visitar e traçando o nosso percurso.

Podemos chegar de autocaravana e até levar os cães. De bicicleta, a pé ou no teleférico,, consegue-se explorar quase todo o parque.

No TripAdvisor, diversos visitantes portugueses partilharam as suas experiências no Parque de Cabárceno. As avaliações destacam a beleza natural do parque, a proximidade com os animais e a organização das instalações. Muitos consideram a visita uma experiência inesquecível e recomendam vivamente o passeio, especialmente para famílias com crianças.

Preços e Horários

Os preços variam entre 15 a 25 euros por criança em época baixa ou alta, sendo que os bilhetes de adulto oscilam entre os 25 euros em época baixa e os 45 euros em época alta.

O Parque de Cabárceno está aberto durante todo o ano, exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e 1 de janeiro. Os horários de funcionamento variam conforme a época do ano:Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Época baixa: das 10h00 às 18h00

Época alta (verão): das 9h30 às 19h30

Onde dormir?

A região tem várias opções de alojamento, desde turismos rurais até hotéis mais sofisticados. Aqui estão algumas sugestões: