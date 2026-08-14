Quer cortar no sal sem cortar no sabor? Estes são os dois truques de cozinha que tem mesmo de pôr em prática

Há uma frase que pode estar a impedir-nos de reduzir o sal: “Se não levar sal, não sabe a nada.” Mas e se o problema não for a falta de sal? E se estivermos simplesmente demasiado habituados a procurá-lo para dar sabor à comida?

É precisamente essa mudança de perspetiva que está por trás de uma recomendação partilhada pelo Serviço Nacional de Saúde: substituir o sal por ervas aromáticas e especiarias pode ser uma forma simples de tornar as refeições mais saborosas e equilibradas.

A ideia não é transformar cada refeição numa dieta sem graça, nem obrigar ninguém a comer pratos insossos. É, antes, aprender a construir sabor de outras maneiras.

Menos sal não significa menos sabor

Salsa, coentros, orégãos, tomilho, alecrim, hortelã e louro são alguns dos exemplos. Entre as especiarias, entram opções como pimenta, colorau, caril, açafrão, noz-moscada ou cominhos. Alho, cebola e sumo de limão também podem ajudar a dar intensidade aos pratos.

E há uma vantagem interessante: em vez de simplesmente retirar um ingrediente, estamos a acrescentar camadas de sabor.

Um peixe grelhado pode ganhar outra vida com limão, alho e salsa. Um frango pode ser temperado com paprika, alho, pimenta e tomilho. Num prato de legumes, orégãos, manjericão ou coentros podem fazer toda a diferença.

Não é preciso inventar receitas sofisticadas. Muitas vezes, basta mudar a forma como temperamos aquilo que já cozinhamos.

O truque está também na panela

A recomendação do SNS não passa apenas pelo que colocamos por cima dos alimentos. A forma de cozinhar também conta. Estufados, jardineiras, caldeiradas, sopas e outros pratos de panela fazem parte da tradição gastronómica mediterrânica e são técnicas valorizadas pela DGS.

Ao cozinhar lentamente, juntando ingredientes como cebola, alho, tomate, ervas aromáticas e especiarias, é possível criar um prato cheio de aromas sem depender tanto do saleiro.

É uma boa notícia para quem olha para a alimentação saudável e pensa imediatamente em comida cozida, sem graça e pouco apetecível: cozinhar melhor pode ser mais importante do que simplesmente retirar ingredientes.

E há outro detalhe que facilmente passa despercebido: reduzir o sal não significa olhar apenas para o saleiro. Segundo a DGS, uma parte significativa do sal consumido chega através de alimentos processados. Por isso, ler os rótulos e comparar produtos pode ser tão importante como reduzir a quantidade de sal utilizada em casa.

Charcutaria, alguns queijos, refeições pré-preparadas, aperitivos salgados, determinados molhos e outros produtos processados podem contribuir bastante para a ingestão diária de sal.

Ou seja: podemos cozinhar um jantar com pouco sal e, ainda assim, consumir bastante sódio ao longo do dia sem dar por isso.

Da próxima vez que cozinhar, experimente isto

Antes de pegar no saleiro, experimente perguntar: o que falta realmente a este prato?

Talvez precise de acidez: umas gotas de limão

Talvez precise de aroma: salsa, coentros, tomilho ou alecrim

Talvez precise de intensidade: alho, cebola, pimenta ou paprika

Ou talvez precise simplesmente de mais tempo na panela para os sabores se desenvolverem.

No fundo, reduzir o sal pode saber menos a uma despedida e mais a uma descoberta. Porque comer de forma mais equilibrada não tem de significar abdicar do prazer à mesa. Às vezes, significa apenas deixar que outros ingredientes tenham finalmente direito ao protagonismo.