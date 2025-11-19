Vontade de comer salgados durante o dia? O seu corpo está a enviar este alerta

Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como

O esgotamento, o cansaço e o stress aparecem, sobretudo, nas alturas mais ativas do dia, principalmente durante o horário de trabalho. Tudo isto porque o corpo está a realizar tarefas que necessitam de consumir minerais e calorias no momento da sua execução. Quando se fazem trabalhos que requerem mais esforço mental do que físico, o corpo sente uma necessidade específica e intensa: comer algo salgado. Não é um desejo aleatório nem um capricho, mas um sinal fisiológico com uma explicação científica clara que o site Portafolio esclarece.

María Correa, que lidera um projeto hospitalar na área da Nutrição, no México, explica que o sal é vital para o correto funcionamento do organismo. Consumi-lo nas quantidades recomendadas permite um adequado funcionamento dos músculos e do coração, ajuda o cérebro a controlar os impulsos nervosos, regula os fluidos extracelulares do corpo (as células precisam de água para trabalhar) e mantém o pH do sangue equilibrado.

O sódio desempenha um papel crucial na transmissão de sinais elétricos entre os neurónios, permitindo que o cérebro processe informação e controle as funções do corpo. Durante períodos de trabalho mental intenso, o cérebro consome quantidades significativas deste mineral para manter a comunicação neuronal eficiente.

De acordo com o portal Holland and Barrett, quando o corpo sente o desejo de consumir algo salgado, é possível que esteja a perder sódio através do suor. O corpo está simplesmente a tentar reequilibrar a sua proporção água-sódio, enviando sinais claros através do desejo por alimentos salgados. Este mecanismo de autorregulação é particularmente evidente em dias quentes, durante exercício físico ou em ambientes de trabalho stressantes onde a transpiração aumenta. O corpo reconhece o desequilíbrio mineral e ativa o apetite específico por sal como forma de compensação.

Mas a vontade de comer sal também pode indicar outro problema: desidratação. Quando o corpo está desidratado, pode interpretar erradamente essa necessidade como fome por alimentos salgados. Na realidade, o organismo está a pedir reposição de líquidos, e o sódio ajuda na retenção e distribuição adequada da água pelas células.

Esta confusão entre sede e fome por sal é comum e pode levar as pessoas a consumirem snacks salgados quando, na verdade, precisariam apenas de beber água. Reconhecer este sinal é fundamental para responder adequadamente às necessidades reais do corpo e manter um equilíbrio saudável ao longo do dia de trabalho.